為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄軍空襲基輔一座軍備工廠 至少1死多傷

    2022/04/17 04:15

    〔中央社〕在烏克蘭首都基輔相對平靜2週後，莫斯科當局15日警告稱，它將會恢復攻擊基輔，俄軍今天加強空襲基輔，造成一座軍備工廠至少1人死亡和多人受傷。

    俄軍對基輔發動新血腥攻擊時，烏克蘭總統澤倫斯基（ Volodymyr Zelensky）警告指出，受困在東南部圍城馬立波（Mariupol）的殘餘烏克蘭部隊如果被殲滅，將會摧毀已陷入僵局的烏俄和談。

    澤倫斯基接受烏克蘭真理報（Ukrainska Pravda）網站訪問時表示，「殲滅我們的部隊，（在馬立波的）我軍人員，將會摧毀烏克蘭與俄羅斯之間的任何談判。」

    自戰爭爆發之初，烏俄雙方持續展開和談，但迄無具體結果。

    俄羅斯官員今天宣稱，俄軍已全面掌控遭圍困港市馬立波，但烏克蘭戰士仍在市內宛如堡壘般鋼鐵廠負嵎頑抗。

    基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，俄軍今天的最新攻擊在基輔造成1人死亡和多人受傷。

    基輔東南部達尼茨基區（Darnyrsky）發生爆炸後冒出濃煙，俄國國防部指稱，俄軍利用高精準長程武器擊中那座軍備工廠。

    克里契科說：「我們的軍隊正竭盡全力保護我們，但敵人既陰險又殘忍。」

    那座軍備工廠附近部署大批軍警，俄軍前一天發動空襲，擊中靠近基輔國際機場生產飛彈的維札（Vizar）兵工廠，烏克蘭和美國指稱，該廠生產的「海王星」（Neptune）反艦巡弋飛彈，於14日擊沉俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）。

    烏克蘭檢方表示，位於東北部的烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）住宅區今天遭俄羅斯飛彈攻擊，造成至少2人死亡和18人受傷。1110417

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播