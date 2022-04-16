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    全球暖化威脅大 沙漠植物仙人掌也面臨滅絕危險

    科學家預警，由於氣候變遷、棲地喪失及其他壓力源等因素，可能有多達90%仙人掌物種面臨滅絕威脅。（美聯社）

    科學家預警，由於氣候變遷、棲地喪失及其他壓力源等因素，可能有多達90%仙人掌物種面臨滅絕威脅。（美聯社）

    2022/04/16 23:07

    〔中央社〕根據最新研究，隨著全球暖化持續，60%仙人掌物種在未來數十年將面臨較不適宜生存的氣候。這項研究結果顛覆外界長期看法，原以為代表性的沙漠植物在更高溫下還能茂盛生長。

    法新社報導，科學家14日在「自然植物」（Nature Plants）期刊發表的報告還預警，到了2070年，由於氣候變遷、棲地喪失及其他壓力源等因素，可能有多達90%仙人掌物種面臨滅絕威脅，比例是目前的3倍。

    美洲各地共有約1500種仙人掌在不同氣候環境下生存，從位於海平面的沙漠到高聳的安地斯（Andes）山脈，從極乾燥的生態系統到潮濕的熱帶森林都有。

    美洲具有物種及數量豐富的生物多樣性熱點，包括墨西哥中部和巴西的大西洋沿岸森林（Atlantic Forest）。

    為了證實在全球氣候暖化及乾旱更頻繁下，仙人掌是否更易於生存，美國亞利桑那大學博士生皮勒特（Michiel Pillet）帶領的研究人員檢視400多種仙人掌的資料，假設在不同的溫室氣體排放情境下，到了21世紀中及其後，它們在預測模型下的生存情況如何。

    根據14日公布報告，研究結果「描繪出更悲觀的未來」。

    仙人掌目前面臨的主要威脅，是農業擴張、土地退化、生物多樣性流失，以及為了各種用途的採收。

    報告作者指出，就算沒有氣候變遷，仙人掌也是「地球上最瀕危的有機體群體之一」，超過30%仙人掌物種被列為有滅絕危險。

    但即使在符合目前政策的溫和溫室氣排情境下，全球暖化也很快會對仙人掌的生存構成重大威脅。

    研究人員在報告中說：「我們的發現顯示，氣候變遷將成為仙人掌滅絕風險的主要因素，估計有60%至90%的物種可能受到（全球暖化）負面衝擊。」

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