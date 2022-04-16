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    重大突破！成功實現人類皮膚「逆齡」 研究：可年輕30歲

    此為皮膚回春示意圖，與本文無關。（法新社檔案照）

    此為皮膚回春示意圖，與本文無關。（法新社檔案照）

    2022/04/16 15:33

    〔即時新聞／綜合報導〕返老還童、青春永駐是不少人的終極夢想，隨著再生醫學發展，愈來愈多抗衰老技術誕生，科學家最新研發出一種「逆齡新技術」，可逆轉人類老化皮膚細胞的年齡，讓人們皮膚直接回到30年前的狀態。

    根據《每日科學》報導，本月發表在《eLife》雜誌的研究報告中，巴布拉罕研究所（Babraham Institute）的研究團隊成功開發出一種讓人體皮膚細胞「年輕30歲」的方式，在不影響功能的情況下，成功逆轉細胞內部的衰老時鐘。

    研究人員先利用一項曾獲得諾貝爾獎的技術，將正常且已分化完畢的皮膚細胞，逆轉回具有發育成各種不同類型能力的幹細胞，接著再對其進行「山中因子」（Yamanaka Factors）治療，讓這些皮膚細胞成功「返老還童」回30年前的狀態。

    報導指出，雖然當前處於研究的早期階段，但這項新技術已顯露出驚人的潛力，因其誘導逆齡後的皮膚細胞不僅外表看起來更年輕，更重要的是，整個細胞在運作機制上都彷彿回到30年前，包括產生膠原蛋白、促進傷口癒合、與細胞活性等都顯著回春，未來性不可限量。

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