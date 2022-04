馬斯克砸1.25兆收購推特 遭最大股東公開拒絕！

2022/04/15 18:41

〔即時新聞/綜合報導〕特斯拉、SpaceX執行長馬斯克(Elon Musk)日前宣布將以430億美元(約新台幣1.25兆元)收購社群平台推特(Twitter),但持有最大股份的沙烏地阿拉伯親王瓦利德(Al Waleed Bin Talal)表示,公開拒絕馬斯克的收購價。

瓦利德昨(14)日在推特上發文表示,「我不相信馬斯克提出的收購價與推特所帶來的內在價值、經濟成長相符。作為推特最大與長期的股東之一,我代表王國控股公司(KHC)拒絕這項提議。」

請繼續往下閱讀...

不過,瓦利德的表態並不代表推特公司的整體決議。馬斯克今(15)日也在推特上回覆,「蠻有趣的,但如果我可以的話,我想問2個問題。王國最終會直接、間接擁有多少股份?王國對於新聞言論自由又抱持何種看法?」

I don't believe that the proposed offer by @elonmusk ($54.20) comes close to the intrinsic value of @Twitter given its growth prospects.



Being one of the largest & long-term shareholders of Twitter, @Kingdom_KHC & I reject this offer.https://t.co/Jty05oJUTk pic.twitter.com/XpNHUAL6UX