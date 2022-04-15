馬斯克砸1.25兆收購推特 遭最大股東公開拒絕！

特斯拉、SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）日前宣布將收購社群平台推特（Twitter），但持有最大股份的沙烏地阿拉伯親王瓦利德（Al Waleed Bin Talal）表示，公開拒絕馬斯克的收購價。（法新社；本報合成）

2022/04/15 18:41

〔即時新聞／綜合報導〕特斯拉、SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）日前宣布將以430億美元（約新台幣1.25兆元）收購社群平台推特（Twitter），但持有最大股份的沙烏地阿拉伯親王瓦利德（Al Waleed Bin Talal）表示，公開拒絕馬斯克的收購價。

瓦利德昨（14）日在推特上發文表示，「我不相信馬斯克提出的收購價與推特所帶來的內在價值、經濟成長相符。作為推特最大與長期的股東之一，我代表王國控股公司（KHC）拒絕這項提議。」

請繼續往下閱讀...

不過，瓦利德的表態並不代表推特公司的整體決議。馬斯克今（15）日也在推特上回覆，「蠻有趣的，但如果我可以的話，我想問2個問題。王國最終會直接、間接擁有多少股份？王國對於新聞言論自由又抱持何種看法？」

I don't believe that the proposed offer by @elonmusk （$54.20） comes close to the intrinsic value of @Twitter given its growth prospects.



Being one of the largest & long-term shareholders of Twitter, @Kingdom_KHC & I reject this offer.https://t.co/Jty05oJUTk pic.twitter.com/XpNHUAL6UX — الوليد بن طلال （@Alwaleed_Talal） April 14, 2022

馬斯克日前宣布將以430億美元（約新台幣1.25兆元）收購推特（Twitter），卻遭最大股東公開拒絕。（美聯社）

沙烏地阿拉伯親王瓦利德（Al Waleed Bin Talal）拒絕馬斯克的收購價。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法