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    馬斯克砸1.25兆收購推特 遭最大股東公開拒絕！

    特斯拉、SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）日前宣布將收購社群平台推特（Twitter），但持有最大股份的沙烏地阿拉伯親王瓦利德（Al Waleed Bin Talal）表示，公開拒絕馬斯克的收購價。（法新社；本報合成）

    特斯拉、SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）日前宣布將收購社群平台推特（Twitter），但持有最大股份的沙烏地阿拉伯親王瓦利德（Al Waleed Bin Talal）表示，公開拒絕馬斯克的收購價。（法新社；本報合成）

    2022/04/15 18:41

    〔即時新聞／綜合報導〕特斯拉、SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）日前宣布將以430億美元（約新台幣1.25兆元）收購社群平台推特（Twitter），但持有最大股份的沙烏地阿拉伯親王瓦利德（Al Waleed Bin Talal）表示，公開拒絕馬斯克的收購價。

    瓦利德昨（14）日在推特上發文表示，「我不相信馬斯克提出的收購價與推特所帶來的內在價值、經濟成長相符。作為推特最大與長期的股東之一，我代表王國控股公司（KHC）拒絕這項提議。」

    不過，瓦利德的表態並不代表推特公司的整體決議。馬斯克今（15）日也在推特上回覆，「蠻有趣的，但如果我可以的話，我想問2個問題。王國最終會直接、間接擁有多少股份？王國對於新聞言論自由又抱持何種看法？」

    馬斯克日前宣布將以430億美元（約新台幣1.25兆元）收購推特（Twitter），卻遭最大股東公開拒絕。（美聯社）

    馬斯克日前宣布將以430億美元（約新台幣1.25兆元）收購推特（Twitter），卻遭最大股東公開拒絕。（美聯社）

    沙烏地阿拉伯親王瓦利德（Al Waleed Bin Talal）拒絕馬斯克的收購價。（法新社）

    沙烏地阿拉伯親王瓦利德（Al Waleed Bin Talal）拒絕馬斯克的收購價。（法新社）

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