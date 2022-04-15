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    貓抓老鼠！俄羅斯駐美大使館與美國聲援烏克蘭團體展開「燈光」激戰

    美國華盛頓一群聲援烏克蘭的團體，以「投影」的方式，將烏克蘭國旗投射到俄羅斯駐華盛頓大使館的外牆上。（圖擷取自＠benjaminwittes推特）

    美國華盛頓一群聲援烏克蘭的團體，以「投影」的方式，將烏克蘭國旗投射到俄羅斯駐華盛頓大使館的外牆上。（圖擷取自＠benjaminwittes推特）

    2022/04/15 16:36

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭延燒至今，世界各國不斷有團體以各種方式聲援烏克蘭。在美國華盛頓就有一群聲援烏克蘭的團體，以「投影」的方式，將烏克蘭國旗投射到俄羅斯駐華盛頓大使館的外牆上，並來回和使館人員用「燈光」展開交戰。整個過程被聲援團體直播錄影PO上推特，而該支影片截至目前為止已有250萬次的瀏覽。

    前《華盛頓郵報》作家班傑明（Benjamin Wittes），14日（四）帶領一群聲援烏克蘭的團體，到俄羅斯駐華盛頓大使館外進行反戰抗議。他們還特地在現場架設14盞劇院投影用的舞檯燈，將烏克蘭國旗以「投影」的方式出現在大使館外牆上。

    他們的行動被俄羅斯大使館人員發現後，館內人員就以白色聚光燈來試圖驅趕烏克蘭國旗的投影，兩方燈光就此展開了如貓抓老鼠般的激戰，最後因班傑明他們擁有更多的燈光設備，迫使大使館人員只能放棄這場燈光戰爭，轉而報警求助。

    美國警方接獲大使館報案，抵達現場後向館方表示，依照美國憲法第一修正案（First amendment rights），警方僅能留在大使館周遭待命，無法逮捕或驅趕現場任何一位享有美國言論自由保障的民眾。

    事後班傑明在他的個人推特上表示，這場特別行動為的就是要聲援烏克蘭因戰火失去家園與因此喪生的人民，之所以選擇使用燈光投影來作為抗議方式，是因為這個方法不會實際傷害到人體、又能清楚向俄羅斯外交官們表達他們的訴求。

    美國警方接獲大使館報案，抵達現場後以美國憲法第一修正案（First amendment rights）向館方說明，警方僅能留在大使館週遭待命，無法逮捕或驅趕現場任何一位享有美國言論自由保障的民眾。（圖擷取自＠benjaminwittes推特）

    美國警方接獲大使館報案，抵達現場後以美國憲法第一修正案（First amendment rights）向館方說明，警方僅能留在大使館週遭待命，無法逮捕或驅趕現場任何一位享有美國言論自由保障的民眾。（圖擷取自＠benjaminwittes推特）

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