俄嗆北約:波海部署核武 立陶宛反譏:你早就部署「了無新意」

俄國高曾揚言若北約接納瑞典與芬蘭，就要在波羅的海地區增加軍力，包括部署核武。圖為2021年9月俄羅斯與白俄羅斯的部隊在波羅的海畔的俄國領土加里寧格勒地區的機場舉行軍演（路透檔案照）

2022/04/14 19:24

〔編譯張沛元／綜合報導〕針對俄羅斯為反制北大西洋公約組織（NATO）東擴而揚言要在波羅的海地區增加軍力，包括部署核武，波羅的海三國之一的立陶宛高層14日回嗆，俄方的威脅了無新意，因為俄國早就在該區佈署大軍，包括核武。

包括立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）與國防部長阿努紹斯卡斯（Arvydas Anusauskas），都對俄方此番威脅嗤之以鼻。

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席莫尼特告訴記者，俄國的威脅「並非新鮮事」，波羅的海畔的俄國領土加里寧格勒（Kaliningrad）是一個極度軍事化的地區，存在很多年了，而且就位在波羅的海地區。

阿努紹斯卡斯也說，俄國在波羅的海地區本就部署有核武，如今放話威脅「看起來怪怪的」，因為早在目前的安全危機之前，俄國本就在距離立陶宛邊境100公里處部署武器...「加里寧格勒一直有核武...國際社會與該區各國心知肚明...他們（俄羅斯）還拿這個當成威脅」。

瀕臨波羅的海的俄國領土加里寧格勒（Kaliningrad）是一塊飛地（enclave），在立陶宛獨立後與俄羅斯本土分隔開來，夾在北約成員國立陶宛與波蘭之間。

俄羅斯總統普廷的親密盟友、俄國前總統與前總理、現為俄國國家安全會議副首長的梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）14日稍早警告北約，若接受中立國瑞典與芬蘭加入，俄羅斯將不得不加強其在該地區的防禦，包括部署核武。瑞典與芬蘭瀕臨波羅的海。

波羅的海與周遭國家位置圖，紅點處為加里寧格勒。（圖擷取自Google Map）

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