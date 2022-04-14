俄嗆北約:波海部署核武 立陶宛反譏:你早就部署「了無新意」
2022/04/14 19:24
〔編譯張沛元／綜合報導〕針對俄羅斯為反制北大西洋公約組織（NATO）東擴而揚言要在波羅的海地區增加軍力，包括部署核武，波羅的海三國之一的立陶宛高層14日回嗆，俄方的威脅了無新意，因為俄國早就在該區佈署大軍，包括核武。
包括立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）與國防部長阿努紹斯卡斯（Arvydas Anusauskas），都對俄方此番威脅嗤之以鼻。
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席莫尼特告訴記者，俄國的威脅「並非新鮮事」，波羅的海畔的俄國領土加里寧格勒（Kaliningrad）是一個極度軍事化的地區，存在很多年了，而且就位在波羅的海地區。
阿努紹斯卡斯也說，俄國在波羅的海地區本就部署有核武，如今放話威脅「看起來怪怪的」，因為早在目前的安全危機之前，俄國本就在距離立陶宛邊境100公里處部署武器...「加里寧格勒一直有核武...國際社會與該區各國心知肚明...他們（俄羅斯）還拿這個當成威脅」。
瀕臨波羅的海的俄國領土加里寧格勒（Kaliningrad）是一塊飛地（enclave），在立陶宛獨立後與俄羅斯本土分隔開來，夾在北約成員國立陶宛與波蘭之間。
俄羅斯總統普廷的親密盟友、俄國前總統與前總理、現為俄國國家安全會議副首長的梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）14日稍早警告北約，若接受中立國瑞典與芬蘭加入，俄羅斯將不得不加強其在該地區的防禦，包括部署核武。瑞典與芬蘭瀕臨波羅的海。