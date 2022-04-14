親自帶看房！ 金正恩送豪宅給北韓國寶主播李春姬

金正恩親自帶著北韓國寶主播李春姬參觀新房。（美聯社）

2022/04/14 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕在北韓「太陽節」到來前夕，領導人金正恩出席平壤市中心高檔住宅區「瓊樓洞」的竣工儀式，並宣布贈送其中一棟豪宅給「北韓國寶主播」李春姬，還親自帶她參觀新房。

根據《韓聯社》 報導，為歌頌首任領導人金日成，北韓將其生日訂為太陽節，並視為重要節日，今年4月15日正好是他第110個生日。北韓官媒《朝中社》14日指出，在父親生日前夕，位於平壤市中心普通江畔的高檔住宅區「瓊樓洞」宣布竣工，金正恩出席剪綵。

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該住宅區位於金日成生前私宅「5號私邸」的土地上，據稱是平壤市內數一數二的風水寶地。金正恩在竣工儀式上宣布要贈送朝鮮中央電視台招牌播報員李春姬其中一棟豪宅，並親自帶著她參觀新房，從《朝中社》釋出的照片中可以看到，李春姬挽著金正恩的手，兩人有說有笑。

現年79歲的李春姬，1971年進入朝鮮中央電視台工作，曾獲北韓播報員最高榮譽「人民播報員」和「努力英雄」的稱號。金正恩表示，李春姬50多年來手握「革命的麥克風」，即使年邁仍站在一線讓黨和北韓的聲音「響徹萬方」，希望李春姬能積極培養新生代力量。

金正恩還說：「值此太陽節來臨之際，人民的高檔小區在充滿偉大領袖氣息之處建成，讓我們更加懷念偉大領袖。若領袖得知在自己生前的住處建起愛國有功人員的安樂家園，定會稱心快意。」

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