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    莫斯科號受創！專家分析「痛擊俄軍」 蛇島士兵曾嗆去你X的

    俄羅斯黑海艦隊旗艦莫斯科號（Moskva）飛彈巡洋艦傳出被烏軍兩枚海王星（Neptune）反艦飛彈重創，俄軍則稱大火引爆船上彈藥造成嚴重毀損，起火原因調查中，船員們也已撤離。（路透）

    俄羅斯黑海艦隊旗艦莫斯科號（Moskva）飛彈巡洋艦傳出被烏軍兩枚海王星（Neptune）反艦飛彈重創，俄軍則稱大火引爆船上彈藥造成嚴重毀損，起火原因調查中，船員們也已撤離。（路透）

    2022/04/14 16:15

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯黑海艦隊旗艦莫斯科號（Moskva）飛彈巡洋艦傳出被烏軍兩枚海王星（Neptune）反艦飛彈重創，俄軍則稱大火引爆船上彈藥造成嚴重毀損，起火原因調查中，船員們也已撤離。外媒報導，分析人士認為，不管起火原因是什麼，都給了俄羅斯海軍及民族自豪感沉重一擊。

    《CNN》報導，美國太平洋司令部夏威夷聯合情報中心前行動主任舒斯特（Carl Schuster）表示，只有失去1艘彈道飛彈潛艇（ballistic missile submarine）或俄軍唯一的航空母艦庫茲涅佐夫號（Kutznetsov），才會對俄羅斯士氣與海軍聲望造成更嚴重的打擊。

    英國倫敦國王學院戰爭與戰略教授帕特拉諾（Alessio Patalano）指出，失去這艘軍艦將對俄羅斯造成巨大打擊，「船艦通常在遠離公眾注意力的情況下航行，它們的活動很少成為討論焦點，但卻是國家浮動領土，當你失去一艘旗艦，不光單單只是軍事損失，亦具有政治上與象徵性意涵」。

    烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）透露，莫斯科號對烏克蘭也有象徵意義，因為它是2月蛇島攻防戰「去你X的」事件其中一艘船隻，當時俄軍要求蛇島駐軍棄械投降否則動武，1名烏克蘭士兵赫里博夫（Roman Hrybov）回罵「俄軍斯軍艦，去你X的」而聲名大噪，後來經換囚順利返國獲頒勳章，並成為烏克蘭愛國象徵。

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