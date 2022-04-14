美太空司令部證實 「星際流星撞地球」史上首度發生

此為流星墜地示意圖，非本文提及之星際流星。（路透檔案照）

2022/04/14 14:02

〔即時新聞／綜合報導〕流星是人們熟知的天文現象，不過絕大多數案例中，劃過天際的流星都來自太陽系內部，美國國防部太空司令部（USSC）日前證實，一枚來自太陽系外的流星曾在2014年撞擊地球，是史上已知首起星際流星撞地球事件。

根據《CNN》報導，USSC本月最新公開一份備忘錄，首度證實一枚來自太陽系外的星際流星（interstellar meteor）「CNEOS 2014-01-08」，在2014年1月8日穿過大氣層的阻攔，墜入太平洋巴布亞紐幾內亞東北部海域。

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在流星墜海時，學界同步觀測到這次撞擊，不過當時人們無從得知這枚流星的特殊身分，然而流星在墜落時伴隨了極不尋常的高速，引起美國哈佛大學天文學家西拉杰（Amir Siraj）與勒布教授（Abraham Loeb）的注意。

在比對近地天體資料庫中記錄的星際物體，並對「CNEOS 2014-01-08」移動軌跡與飛行速度進行分析後，西拉杰與勒布認為，這枚流星來自太陽系之外，是一枚極罕見的星際流星。

據推測，它誕生自另一顆恆星系統，在運行過程中「噴出系統外」，最終陰錯陽差進入太陽系並落在地球表面。

當前人們對太陽系外星際物體的了解極其有限，科學家在2017年宣布首度發現來自其他星系的星體「斥候星」（Oumuamua），後者有著詭異的雪茄外型，其來歷一直受到熱論，而在本次研究中發現首起星際流星墜地事件的西拉杰與勒布教授，目前也在積極對斥候星進行研究。

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