壓力山大... 上海防疫官員自盡身亡 胡錫進證實

中國上海因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情封城。示意圖。（歐新社）

2022/04/14 10:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情封城亂象不斷，衛生健康系統官員「壓力山大」。網傳上海虹口區衛健委信息中心主任錢文雄自縊，錢的家屬透過其微信朋友圈發布訃告證實消息。中共喉舌《環球時報》前總編輯胡錫進求證同業確認，並感嘆錢文雄的離世令人悲痛唏噓，也加劇上海防疫讓部分基層人員不堪重負的印象。

網傳消息指出，「錢文雄同志，聰明能幹，丁克家庭（即頂客族），愛人患癌晚期，本來思想負擔很重，疫情期間工作量巨大，4月12日下午在辦公室自盡」，並稱他在「4月12日下午1點19分去世。疫情期間一切從簡，家屬目前悲痛不已，無法接待。」不僅如此，還傳出他的妻子也自盡。

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胡錫進微博發文提到，他向上海新聞同行求證錢文雄自盡身亡一事，「對方給我傳來的確認信息是：錢文雄已亡，其妻安好」，但錢文雄離世令人悲痛唏噓，「這一悲劇顯然加劇了上海防疫讓部分基層人員不堪重負的印象」。

至於錢文雄的太太在丈夫逝世後自盡傳聞，中媒《澎湃新聞》報導，上海市公安局官方微博「警民直通車─上海」回應，經警方核實網傳訊息是謠言。

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