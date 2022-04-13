澤倫斯基控俄使用磷彈 警告歐洲不阻侵略恐失東歐

烏克蘭總統澤倫斯基。（路透資料照）

2022/04/13 21:21

〔中央社〕烏克蘭總統澤倫斯基今天指控，俄羅斯在侵烏戰爭中使用磷彈，而且對平民祭出恐怖戰術。他呼籲歐洲對俄國採取更多行動，並警告說：「我們若不能阻擋俄國，可能失去整個東歐。」

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）對愛沙尼亞國會發表視訊談話時說：「如果歐洲浪費時間，俄國將利用機會把戰區擴大到其他國家。」

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他指控說：「俄羅斯軍隊（在烏克蘭）使用各式火砲、各式飛彈和各式炸彈，尤其是磷彈，攻擊住宅區和民間基礎設施。這顯然是對平民百姓進行恐怖行動。」

澤倫斯基沒有提出證據，路透社也還無法透過獨立管道驗證他的說法。莫斯科對澤倫斯基這項談話尚無回應。

路透社報導，烏克蘭先前宣稱，正在查證有關俄軍在圍攻南部港市馬立波（Mariupol）時可能使用武學武器的未經驗證情資。不過，試圖完全掌控馬立波的親俄分離主義派勢力否認使用化武，而莫斯科當局以往曾說這是美國的一貫伎倆，美方每當面臨質疑時就利用俄軍使用化武的說法來轉移焦點。

澤倫斯基也指控俄國強制驅逐烏克蘭人，但他同樣未提出證據。他並呼籲國際持續加強對俄國實施經濟制裁，強調這是迫使俄國同意和平條款的唯一方法。

他也指出，烏克蘭應該獲得歐洲聯盟的候選國地位，而波蘭及波羅的海三國的總統今天稍後將造訪基輔，則是對烏克蘭支持的重要象徵。

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