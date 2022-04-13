通話曝光！ 俄軍強姦烏克蘭女性頻傳 老婆還提醒「記得戴套」

近日烏克蘭國家安全局截獲到一段俄軍對話音檔，可以聽到俄羅斯婦女告訴丈夫可以性侵烏克蘭女性。烏克蘭難民示意圖，非新聞當事人。（法新社）

2022/04/13 20:44

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已近一個半月，除了殺害平民，性侵婦女幼童等駭人聽聞的消息也頻傳。近日烏克蘭國家安全局（SBU）攔截到一段錄音內容，內容竟然是一名俄羅斯人妻告訴在烏國打仗的丈夫，聲稱如果要性侵當地女性，記得「要戴套」，令人傻眼至極。

烏克蘭女性主義活動家舍甫琴科（Inna Shevchenko）及《基輔獨立報》（the Kyiv Independent）記者拉帕蒂娜（Anastasiia Lapatina）12日都在推特分享這段由SBU攔截到的音檔內容。

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舍甫琴科表示，內容可以得知一名俄羅斯人妻告訴丈夫，想性侵烏克蘭女性可以，但不要讓她知道，而且記得要戴保險套。拉帕蒂娜則氣憤地說：「我以為我已經看過最糟糕的情況，直到我聽到這段對話...一名俄羅斯婦女竟允許丈夫強姦烏克蘭婦女，我他X的聽了什麼！」

烏克蘭國家安全局直言，這段對話足以看出俄羅斯人淪喪的道德觀，強調烏軍將會贏得勝利，盡快將這些披著人皮的魔鬼趕出烏克蘭。

"Come on, rape Ukrainian women and don't tell me anything. But protect yourself! "- says the wife of the Russian occupier in the conversation intercepted by SBU



pic.twitter.com/pqOxa8UrUg — inna shevchenko （@femeninna） April 12, 2022

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