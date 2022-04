通話曝光！ 俄軍強姦烏克蘭女性頻傳 老婆還提醒「記得戴套」

2022/04/13 20:44

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已近一個半月,除了殺害平民,性侵婦女幼童等駭人聽聞的消息也頻傳。近日烏克蘭國家安全局(SBU)攔截到一段錄音內容,內容竟然是一名俄羅斯人妻告訴在烏國打仗的丈夫,聲稱如果要性侵當地女性,記得「要戴套」,令人傻眼至極。

烏克蘭女性主義活動家舍甫琴科(Inna Shevchenko)及《基輔獨立報》(the Kyiv Independent)記者拉帕蒂娜(Anastasiia Lapatina)12日都在推特分享這段由SBU攔截到的音檔內容。

舍甫琴科表示,內容可以得知一名俄羅斯人妻告訴丈夫,想性侵烏克蘭女性可以,但不要讓她知道,而且記得要戴保險套。拉帕蒂娜則氣憤地說:「我以為我已經看過最糟糕的情況,直到我聽到這段對話...一名俄羅斯婦女竟允許丈夫強姦烏克蘭婦女,我他X的聽了什麼!」

烏克蘭國家安全局直言,這段對話足以看出俄羅斯人淪喪的道德觀,強調烏軍將會贏得勝利,盡快將這些披著人皮的魔鬼趕出烏克蘭。

