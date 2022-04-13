又在馬克宏？ 法總統拒用 「種族滅絕」描述俄在烏暴行

馬克宏拒絕用「種族滅絕」一詞來描述俄軍在烏國的暴行。（歐新社）

2022/04/13 17:48

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天（13日）接受法國電視二台（France 2）採訪時，談及烏克蘭遭入侵一事，雖然譴責俄羅斯侵略行動，但卻拒絕使用「種族滅絕」一詞來描述俄軍在烏國的暴行。

根據《CNN》報導，美國總統拜登（Joe Biden）週二（12日）直言，包括基輔近郊城鎮布查（Bucha）屠殺事件在內，目前在烏克蘭發生的暴行已經符合種族滅絕的標準。CNN表示，雖然美國認定種族滅絕沒有實質法律效果，但確實有重大影響，相信拜登的發言會讓盟國更堅定支持孤立和懲罰莫斯科的策略。

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除此之外，英國首相強森（Boris Johnson）和波蘭總統杜達（Andrzej Duda）都曾指俄方犯下種族滅絕罪。

然而法總統馬克宏13日接受法國電視二台採訪時，拒絕將俄羅斯在烏克蘭的行動描述為種族滅絕，「我會小心使用這樣的詞，因為這兩個民族（指俄羅斯人與烏克蘭人）是兄弟。我想繼續努力，盡我所能去制止這場戰爭，並重建和平，言論升級不見得會比較好。」

馬克宏說，法國將與烏克蘭合作調查所謂的戰爭罪行，「俄羅斯單方面發動這場極其殘酷的戰爭，現在已經確定俄軍確實犯下戰爭罪，而我們必須要找出為此負責的人。」

事實上，自烏俄情勢升溫以來，馬克宏便表現出積極斡旋的樣子，但卻沒有帶來實質進展，遭到不少人開酸，烏克蘭網友更拿馬克宏創造新動詞，呼籲強權「別再馬克宏」，以此諷刺表現得極度擔憂、實際上卻毫無動作的行為。

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