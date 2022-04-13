為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    又在馬克宏？ 法總統拒用 「種族滅絕」描述俄在烏暴行

    馬克宏拒絕用「種族滅絕」一詞來描述俄軍在烏國的暴行。（歐新社）

    馬克宏拒絕用「種族滅絕」一詞來描述俄軍在烏國的暴行。（歐新社）

    2022/04/13 17:48

    〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天（13日）接受法國電視二台（France 2）採訪時，談及烏克蘭遭入侵一事，雖然譴責俄羅斯侵略行動，但卻拒絕使用「種族滅絕」一詞來描述俄軍在烏國的暴行。

    根據《CNN》報導，美國總統拜登（Joe Biden）週二（12日）直言，包括基輔近郊城鎮布查（Bucha）屠殺事件在內，目前在烏克蘭發生的暴行已經符合種族滅絕的標準。CNN表示，雖然美國認定種族滅絕沒有實質法律效果，但確實有重大影響，相信拜登的發言會讓盟國更堅定支持孤立和懲罰莫斯科的策略。

    除此之外，英國首相強森（Boris Johnson）和波蘭總統杜達（Andrzej Duda）都曾指俄方犯下種族滅絕罪。

    然而法總統馬克宏13日接受法國電視二台採訪時，拒絕將俄羅斯在烏克蘭的行動描述為種族滅絕，「我會小心使用這樣的詞，因為這兩個民族（指俄羅斯人與烏克蘭人）是兄弟。我想繼續努力，盡我所能去制止這場戰爭，並重建和平，言論升級不見得會比較好。」

    馬克宏說，法國將與烏克蘭合作調查所謂的戰爭罪行，「俄羅斯單方面發動這場極其殘酷的戰爭，現在已經確定俄軍確實犯下戰爭罪，而我們必須要找出為此負責的人。」

    事實上，自烏俄情勢升溫以來，馬克宏便表現出積極斡旋的樣子，但卻沒有帶來實質進展，遭到不少人開酸，烏克蘭網友更拿馬克宏創造新動詞，呼籲強權「別再馬克宏」，以此諷刺表現得極度擔憂、實際上卻毫無動作的行為。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    拜登指俄侵烏是「種族滅絕」 CNN︰美也用在中國對維族迫害
    2022/04/13 15:22

    拜登指俄侵烏是「種族滅絕」 CNN︰美也用在中國對維族迫害
    戰火持續延燒 馬立波市長坦言：已有超過2萬平民喪命
    2022/04/13 15:01

    戰火持續延燒 馬立波市長坦言：已有超過2萬平民喪命

    台灣缺工 企業帶頭響應人才永續行動
    為了和平與停火 馬克宏接連和拜登、澤倫斯基通話
    2022/03/14 10:07

    為了和平與停火 馬克宏接連和拜登、澤倫斯基通話
    中法德峰會談烏俄 習近平籲保持「最大限度克制」
    2022/03/08 20:43

    中法德峰會談烏俄 習近平籲保持「最大限度克制」

    想去全台第一日式庭園主題飯店嗎？ 快來參加
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播