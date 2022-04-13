上海半解封部分社區 網紅直擊腐爛蔬果散發惡臭畫面曝光

1名中國網紅昨分享，出門後看見原本熱鬧的上海街頭變得一片死寂，道路則因為有大量腐爛的蔬菜和水果而發出濃烈惡臭，她將此錄製影片上傳，這則PO文引起許多網友討論與留言。（圖擷取自「400_真兒」微博）

2022/04/13 16:44

〔即時新聞／綜合報導〕上海市近日實施「封控區、管控區、防範區」的差異化武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫措施，讓部分區域市民得以外出。1名中國網紅昨分享，出門後看見原本熱鬧的上海街頭變得一片死寂，道路因為放有多袋腐爛的蔬菜和水果而發出濃烈惡臭，她將此錄製影片上傳，引發外界關注。

這名中國網友於12日在社群平台「微博」發文，並附上1段影片，內容提及她居住的社區人口密度較低，過去1個月以來都沒有人確診，近日幸運成為第一批獲得「半解封」的社區，未料首度外出採買，在方圓500公尺內竟只有1間超商營業，但這間超商的所有商品也早就被一搶而空。

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從公開影片可見，由於封城緣故，上海蔬果店被迫不得營業，街道擺有許多袋裝著早已腐爛的水果和蔬菜，而發出濃濃惡臭，1隻挨餓到雙眼發紅的流浪狗看到原PO後便開心地上前靠近，這名網友嘆說「無人知曉的角落，還有多少流浪貓、流浪狗死在路邊，另外這些爛掉的蔬果長期不處理，也可能引發瘟疫，更是隱患，誰能想到這是2022年上海？」。

據上海市衛健委今上午指出，12日0時至24時，新增本土確診病例1189例及無症狀感染2萬5141例，總共有2萬6330例。

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這名網友的發文與影片內容。（圖擷取自「400_真兒」微博）

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