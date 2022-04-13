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    上海媽深夜呼救畫面流出... 民批「中國新聞只有日期是真的」

    中國上海疫情爆炸，防疫、物資缺乏導致民怨四起。（彭博社）

    中國上海疫情爆炸，防疫、物資缺乏導致民怨四起。（彭博社）

    2022/04/13 08:34

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆炸，粗暴封城防疫、物資缺乏導致民怨四起。網路上流出一段影片，一名上海媽媽因為小孩高燒40度，不顧夜已深，大聲呼救「給我一點藥吧」，引發關注。也有上海居民表示，眼下的景象宛如文革打著防疫的名義捲土重來，百姓就是螻蟻，就是讓人割的韭菜。

    臉書「微信上的中國」PO出一段影片，畫面中是漆黑一片的社區，一名上海媽媽因為孩子發燒40度需要退燒藥，半夜挨家挨戶哭著求助，她說有打當地120求救，但對方回覆醫院還有300多個人在排隊，119、110和居委會也都打了，但都沒有藥，沒辦法了...。影片在微博上有多個媒體和網民轉發，許多媽媽表示看完哭了，恨不得送藥過去。

    《美國之音》也報導了上海居民搶菜搶物資的情形，一名女子簡敏（化名）描述，3月中旬接到通知封閉兩天，全員做核酸，她趕緊出去搶菜，但只剩下一些「落腳貨」，3月18日下午，居委會通知解封半天，她整整花了3小時才搶到菜，到了3月底周圍的超市全關，貼了封條，外賣停了，團購也沒了，大家就只能自助。

    簡敏說，大家很恐慌，都知道政府說話都是騙人的，自己不看報也不看新聞，因為「除了日期是真的，連一個標點符號都不能信」。她最擔心的是患有嚴重糖尿病的丈夫，家裡的胰島素只夠半個月，如果持續封控，或丈夫突然發病，後果不堪設想。

    簡敏感嘆，這裡的老百姓就是螻蟻，就是韭菜給「他們」割的，他們從來沒有把人民放在眼裡，死再多也無所謂的。

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