上海又一神操作！舉辦抗疫慶功晚會被罵翻 臨時取消

上海疫情嚴重，實施封控民怨四起。（美聯社）

2022/04/13 06:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情不見緩和，連續8天單日新增病例破萬，「全域靜態管理」已超過10天，民怨四起。為了安撫民心，上海官方決定舉辦晚會，消息一岀網民紛紛傻眼，抗議聲四起，而主辦的東方衛視也臨時將原定今天登場的晚會取消。

綜合中媒報導，上海東方衛視原定13日晚上舉辦《眾志成城 同心守滬—東方衛視抗疫特别節目》，根據網路上流出的節目單，包括歌曲、魔術、舞蹈等表演，並稱此舉意在讓受靜態管理的上海人民能夠感受溫暖，豐富文化生活，節目中還採訪醫護人員和歌頌，讓全國人民能夠能感同身受。

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不過消息出來後引發眾多網民抗議，紛紛表示「不怕被罵」、「腦子壞了，不如多發點菜」、「上海的神操作太多了...」。

此外，音樂作詞者王海濤也透露，東方衛視上週向他的經紀人發微信，希望抗疫晚會取得他作詞的一首歌的版權，他表示無論免費或有償，都不會授權歌曲讓晚會使用，不過東方衛視仍然用了這首歌並播出。有人建議王海濤提告，但他回應，「這官司沒法打，對方以政治邏輯跟你說事，不以版權法邏輯聊」，他也說，在上海人水深火熱的時候，他不會幹這樣的事。網民也都附和批評東方衛視在這時間點舉辦晚會，令人傻眼。

東方衛視番茄台13日凌晨在微博發文，稱感謝大家對節目的關心，以雲錄製方式製作的《眾志成城同心守滬——東方衛視抗疫特別節目》13日暫緩播出，歡迎大家提出寶貴意見。底下眾多網民則紛紛留言大酸「直播一下怎麼買菜吧，感覺這個比較關緊」「魔幻操作，這是墳頭跳舞嗎？」

上海東方衛視原定13日晚上舉辦《眾志成城 同心守滬—東方衛視抗疫特别節目》臨時取消。（圖擷取自微博）

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