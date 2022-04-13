美政府人權報告關切中俄9國 肯定台灣表現良好

2022/04/13 04:00

〔中央社〕美國國務院今天公布最新人權報告，點名中國、俄羅斯、北韓等問題9國，洋洋灑灑列出北京24項「罪狀」。台灣在大部分領域表現良好，但報告持續關切記者遭刑事誹謗罪威脅問題。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天公布國務院2021年度人權報告，點名俄國、中國、北韓、尼加拉瓜、敘利亞、緬甸、白俄羅斯、古巴與蘇丹等9國侵害人權民主，香港也名列其中。

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布林肯致詞表示，多年來，全球多處出現令人憂心的民主、法治與對人權尊重的衰退現象。自國務院去年3月發布前份人權報告以來，「很不幸地，衰退現象持續」。

他感嘆地說：「（民主）衰退對人類造成的後果，在俄國政府對烏克蘭發動的殘酷戰爭中尤其顯著...一具具雙手被反綁的屍體散落街頭，戲院、火車站、住宅大樓倒塌成瓦礫堆，裡面埋著老百姓。」

見證俄國殘忍行徑後，布林肯表示，世上各地公民社會、政府與人民期盼國際社會能更加關注人權侵犯作為，不論在何處發生。他強調，國務院年度人權報告，就是美方努力達成這項目標的方式之一。

今天公布的報告檢視全球198國與地區去年人權狀況，一共分7大領域，包括尊重人類尊嚴、公民自由、政治參與自由、政府貪腐與透明度、政府對國際與非政府組織（NGOs）調查人權侵犯事件態度、歧視與社會虐待，以及勞工權益。

在中國部分，報告以長達90頁篇幅探討當地人權情況，列出北京當局24項重大人權侵犯作為，包括法外殺人、虐待、被消失、任意拘禁、關押政治犯、干涉人民隱私，以及嚴重限制言論、新聞、網路、集會、宗教與行動自由等。

報告指出，中國政府官員及保安單位經常性侵犯人權，卻免於遭罰；當局雖常在警方涉嫌殺人後宣布啟動調查，之後卻未公開調查結果或處分作為。

報告也關切中國對新疆維吾爾族等少數民族犯下「種族滅絕」及「違反人道罪」，包括任意囚禁或嚴重剝奪近100萬人的人身自由、強迫節育與墮胎、強迫勞動等。在香港，報告批評，北京過去一年損害香港自治、公民自由與民主機制，與港府不斷威脅或逮捕泛民相關團體或人士。

反觀台灣，報告評估台灣在大部分領域表現良好。報告舉例，台灣政府尊重憲法所保障人民的和平集會自由，當局也未限制人民使用網路或進行言論審查；台灣2020年總統暨立委選舉自由公正，女性國會議員比例也從2016年的38%提升到42%的新高。

去年報告列出台灣2項人權問題，包括嚴重貪腐事件與刑事誹謗罪的存在，今年僅剩後者。

報告表示，台灣記者面臨網路霸凌及訴訟威脅，特別是現行誹謗法下，受媒體負面報導的當事人，得以對記者本人與所屬媒體單位提出妨害名譽訴訟。雖鮮少有記者被以妨害名譽刑事罪定罪，但部分法律學者與NGOs仍持續呼籲，誹謗只應被視為民事議題。

報告再次舉旺旺中時媒體集團2019年對英國金融時報（Financial Times）駐台記者席佳琳（Kathrin Hille）提出的妨害名譽刑事告訴為例，認為此舉「顯然是為了報復席佳琳揭露中國國台辦與旺旺旗下媒體往來」。

報告特別提及，旺旺之後決定撤告，旗下中天新聞台指原因是「尊重新聞自由」。

此外，報告持續關切中共透過施壓台灣媒體母公司在中國的商業利益，企圖影響台媒運作。報告引述台灣記者指出，要刊登批評中共的新聞有困難，因為北京施壓在中國做生意的台灣企業，要他們不得在刊登類似報導的媒體版面登廣告。（編輯：陳政一）1110413

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