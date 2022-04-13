台法日義愛5國合作 都柏林首度演出台灣音樂創作

2022/04/13 01:06

〔中央社〕今天是「台灣現代民族音樂之父」作曲家郭芝苑逝世紀念日，駐愛爾蘭代表處宣布，5月5日晚間將在都柏林舉行郭芝苑紀念音樂會，這是首次有台灣作曲家的作品在愛爾蘭公開演出。

這也是郭芝苑的音樂作品首次在愛爾蘭發表。音樂會將在都柏林第4區的「聖巴爾多祿茂教堂」（Saint Bartholomew's Church）舉行，受台灣的文化部以及郭芝苑音樂協進會支持。

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郭芝苑於1921年出生，2013年逝世。1955年5月5日，他發表「台灣土風交響變奏曲」，是首部在台灣發表、由台灣作曲家創作的交響曲。在都柏林的紀念音樂會就選在這個特別的日期舉辦。

駐愛爾蘭代表處表示，郭芝苑音樂協進會長期合作的夥伴法國管風琴家里瓦爾（Frederic Rivoal）將郭芝苑的交響曲改編為給管風琴演奏的版本，大大提高了舉辦音樂會的技術可行性，無需遷就編制較大的交響樂團或管弦樂團。

此外，為呈現郭芝苑樂曲風格的豐富多樣，音樂會邀請日本鋼琴家奧田奈美，以及定居義大利的台灣女高音左涵瀛參與。左涵瀛將演唱6首郭芝苑創作的台語聲樂作品，分別是3首台語歌劇選曲、3首台語藝術歌曲。

駐愛爾蘭代表處指出，奧田奈美畢業自東京藝術大學，可謂郭芝苑的學妹。這層台日連結呈現日本曾是台灣認識歐洲以及台灣音樂第一次現代化的窗口。

正在愛爾蘭訪問的僑委會副委員長徐佳青認為，音樂會的節目安排充分展現台灣語言的多樣性以及台灣對不同文化的尊重。駐愛爾蘭代表楊子葆則引用尼采名言「沒有音樂，生活將是一種錯誤」指出，此刻歐洲大陸有戰事，戰爭無論如何都是錯誤；盼這場在愛爾蘭教堂的跨國合作台灣音樂會能傳達人類不分國界對和平的嚮往並撫慰人心。（編輯：陳政一）1110413

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