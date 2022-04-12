俄國入侵導致17.5兆經濟損失 烏克蘭疾呼金援助續命

俄國入侵已造成烏克蘭7000棟住宅建物毀損或摧毀。（歐新社）

2022/04/12 23:41

〔編譯魏國金／台北報導〕金融時報報導，烏克蘭財政部長馬爾琴科（Sergii Marchenko）呼籲國際社會立即提供烏克蘭數百億美元財政支持，以彌補烏克蘭因俄國入侵造成日益擴大的財政赤字。

報導說，烏國3月的政府支出已超過歲入27億美元（786.03億台幣），預料4、5月因戰火，每月該缺口將擴大至50億至70億美元（1455.62億至2037.86億台幣）。烏克蘭2021年國內產值（GDP）為1640億美元（4.78兆台幣）。馬爾琴科說：「我們承受巨大壓力，情況非常糟糕，現在這是我國存亡的問題」；「如果你們希望我們繼續打這場戰、贏得這場戰爭，那麼請幫助我們」。

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他指出，自2月底俄國入侵烏克蘭以來，民用與軍事基礎設施的損失估計達2700億美元（7.86兆台幣），近7000棟住宅建物遭毀損或摧毀。報導說，儘管烏克蘭獲得重大軍事援助，以抵抗俄國的侵略，但該政府希望其西方盟國提供財政救援，批准國際貨幣基金（IMF）與世界銀行的緊急貸款。

馬爾琴科說，約30%烏克蘭企業完全停止營運、45%減產，電力消耗下滑35%，隨著2月與3月間的出口折損50%、進口暴跌逾3分之2，烏國的貿易已然崩解。基輔經濟學院11日估計指出，這場戰爭已導致烏克蘭整體經濟損失達6000億美元（17.47兆台幣）。

馬爾琴科要求俄國賠償戰爭期間烏國私人與公共資產的破壞，他表示，基輔已組織國際律師團向莫斯科索賠。但當務之急是短期融資，他說，儘管烏克蘭政府已削減逾60億美元支出（1747億台幣），試圖控制其財政短缺，但「這無法彌補缺口」。

他補充，烏國政府財政收入僅略高於戰前一半的水準，在俄國入侵前，烏國預測2022年的預算赤字約佔GDP 3.5%，但如今可能將膨脹許多倍，端視戰爭將持續多久。

他說，烏國政府持續履行其支付公部門薪資、養老金以及債務的核心款項。烏克蘭上月支付2.92億美元（85億台幣）9月到期、以美元計價的歐債，並將繼續償付債務款項，以避免違約或重整。馬爾琴科說，「許多政治人物建議我們商談債務重整，但這不是我們的政策」，烏克蘭希望能夠取得優惠與商務融資，同時能夠繼續發行外債。

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