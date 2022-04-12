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    嚇壞！日商群起撤離中國 矢板明夫：這次見識到「社會主義鐵拳」

    上海疫情大爆炸，粗暴防疫和物資匱乏導致民怨四起。（歐新社）

    上海疫情大爆炸，粗暴防疫和物資匱乏導致民怨四起。（歐新社）

    2022/04/12 22:54

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大爆炸，上海封城粗暴防疫和物資匱乏導致民怨四起。日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫今天（12日）表示，有很多日本商人正計畫離開中國，「這次上海封城，讓他們認識到了社會主義的鐵拳的厲害，被嚇到了」。

    矢板明夫今天在臉書發文表示，自己有不少在中國經商的日本朋友向他透露正計畫離開中國，這次上海封城讓他們切實體會到社會主義重拳，「在中國不管你有多高的社會地位、你的生意做得有多大，哪怕你住在上海市中心的豪宅、家裡有三、四個傭人，但只要最高領導人的心情不好，你隨時可能成為最卑微的韭菜，你可能餓肚子，可能有病不能看，還可能出門被人拳腳相加。」

    矢板明夫直言：「當你有困難、或者受了委屈，沒有民意代表為你做選民服務、沒有媒體替你伸張正義、你在網上發文求救，可能被刪號甚至有牢獄之災。這些，其實就是投資中國或者在中國討生活的政治風險。我在北京做了10年記者，在媒體上一直提醒大家這件事，可惜聽進去的人並不是很多。」

    矢板明夫表示，中國在改革開放之初，為了從國外招商引資，開出了很多優惠的政策，加上後來的高度經濟發展，最早進中國的很多企業，確實賺到不少錢，「但我卻知道，中國的吸引外資的目的是為了鞏固共產黨政權。在他們腦海中只有政治邏輯、沒有商業邏輯。他們隨時可能翻臉，一個新政策，就會讓外商的投資血本無歸。」

    他說：「有人把中國共產黨政權，形容為『客廳吊燈上的沈睡的巨蟒』，我覺得十分具體。當你剛進門發現的時會嚇一跳，等過一段時間就慢慢地適應了，覺得只要不刺激它就沒有什麼危險。放下心來以後，甚至會呼朋引伴，喊大家一起來賺錢。其實，巨蟒不下來，只是因為時間未到而已。這次上海封城，就是巨蟒下來突然張開了血盆大口，很多人已經無處可逃了。不僅僅是日本的商人，這次上海封城，嚇壞了很多的在中國淘金的外國人。」

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