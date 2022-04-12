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    真要打芬蘭？ 俄軍重裝備調往邊境 衛星捕捉潛艦也正試身手

    即時衛星照捕捉到，位在芬蘭灣的俄國海軍拉達級潛艦正在進行測試，是否為作戰部署仍有待釐清。（圖取自薩頓推特）

    即時衛星照捕捉到，位在芬蘭灣的俄國海軍拉達級潛艦正在進行測試，是否為作戰部署仍有待釐清。（圖取自薩頓推特）

    2022/04/12 22:42

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯不斷警告芬蘭與瑞典不能加入北約（NATO），不僅有消息傳出俄軍正調集重裝備前往芬蘭邊境，即時衛星照也捕捉到，位在芬蘭灣的俄國海軍拉達級潛艦正在進行測試，俄方目的為何尚無法得知。

    在俄羅斯入侵烏克蘭後，北歐的芬蘭、瑞典傳出最快今夏就加入北約，讓克里姆林宮不滿，公開表達強烈反對，並警告芬蘭、瑞典，稱加入北約不會給歐洲帶來穩定。沒想到今有消息傳出俄軍正調集重裝備前往芬蘭邊境，推特上也流傳一段影片，位於俄羅斯聖彼得堡東北方維堡地區的俄軍，開始將包括反艦飛彈系統在內的重型軍事裝備運往芬蘭邊境。

    稍早美國海軍研究所（USNI）專欄作家、軍事專家薩頓（HI Sutton）也在推特PO出即時衛星照，表示位在芬蘭灣的俄國海軍拉達級潛艦，正在進行海上測試，而該潛艦可攜帶「口徑」（Kalibr NK SS-N-30，北約代號SS-N-30A）巡弋飛彈，是否為作戰部署仍有待釐清。

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