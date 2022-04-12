開戰當天僅說一句話 澤倫斯基太太：自此沒見過老公

烏克蘭第一夫人奧琳娜日前接受美國時尚雜誌《Vogue》專訪。（歐新社）

2022/04/12 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕自俄羅斯入侵以來，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）誓死捍衛祖國被烏國人民譽為英雄，其妻子奧琳娜（Olena Zelenska）也隨夫守在家園，透過社群呼籲外界關注烏克蘭情況，夫妻倆的情操備受各界讚賞。不過奧琳娜近日接受美國時尚雜誌《Vogue》專訪時，也坦言自戰火降臨烏國後，自己再也沒有機會與丈夫見面，而她也只能安慰孩子，稱很快就能見到父親。

美國《Vogue》 雜誌近日刊出烏克蘭第一夫人奧琳娜的專訪，奧琳娜表示，俄軍入侵前夕是個再正常不過的一天，儘管社會都在討論俄羅斯的威脅，但誰也沒有想到這種事竟然會真的發生。2月24日當天凌晨，奧琳娜被外頭的爆炸巨響吵醒，睜開眼後發現一旁的澤倫斯基已經不在床上，起身才發現丈夫已經穿好西裝準備出門，她永遠記得丈夫只對她說了一句「開始了」，之後簡單交代事務之後便離家，從那天起她再也沒有面對面與丈夫接觸的機會，只能透過電話關心彼此。

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澤倫斯基與奧琳娜分別育有一個17歲的女兒和9歲的兒子，當被問到怎麼跟孩子解釋時，奧琳娜說：「沒有必要向孩子解釋任何事情。他們和其他烏克蘭的孩子一樣，用自己的雙眼看到了一切。你不能對他們隱瞞任何事情，最好的處理方式就是告訴他們真相，但我也必須顧慮孩子的情緒狀態，因此自那天之後，我在孩子面前盡量表現出自信和精力充沛的樣子，安慰他們很快就能再見到父親。」

《Vogue》指出，澤倫斯基先前就曾說自己是普廷（Vladimir Putin）的1號暗殺目標，家人則是2號，對此奧琳娜並未面露懼色，她還堅定表示：「普廷試圖分裂烏克蘭，但這不可能成功！我們不需要靠宣傳來喚起反抗意識，無論是手中拿著武器的士兵、在戰火下持續教書的老師，或是在在砲擊下救人的醫生，大家都是自發站出來守護這個國家。」

此外，奧琳娜也向《Vogue》講述烏克蘭婦女在戰火中遭遇的各種挫折和悲劇，她感謝所有願意收留烏國難民的國家，同時她也和丈夫一樣呼籲設立禁航區，遏阻俄軍空襲平民生活的地區。奧琳娜透露，自己已在通訊軟體Telegram上開設頻道，邀請烏克蘭人民分享自己的故事，共同記錄這段悲慘的歷史。

奧琳娜表示，自俄軍入侵以來，她都沒有機會與丈夫澤倫斯基見面。（法新社）

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