才大讚上海封控措施 中國證券高層病發求救無門死家中

中國太平洋證券總裁助理韋桂國日前還讚上海進駐解放軍堅持封控，沒想到數天後自己發病，卻因封控期間求救未果喪命。（圖翻攝自張新年律師_微博）

2022/04/12 18:41

〔即時新聞／綜合報導〕上海武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大爆炸，北京著名律師張新年今天（12日）突然在微博上發布中國太平洋證券高層因上海封城期間發病來不及救治的死訊，諷刺的是，該高層數天前還在微信朋友圈發文大讚上海的防疫政策。

上海疫情失控，物資匱乏等問題導致民怨四起，中國政府更派解放軍進駐上海「協助」防疫，中國太平洋證券總裁助理韋桂國本月4日還在微信朋友圈轉發相關新聞，表示「我贊成堅持動態清零的策略，執行戰術和管理手段要優化，困難終會過去，但必將有大的收穫。」

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韋桂國還說：「帶灣灣回家時，全民戰爭動員也不過如此，漂亮國想想只能瞪眼目送。到那時看，現在的困難和成本是最低的。」

沒想到北京著名公益律師張新年今天突然在微博發布韋桂國的死訊，從他公開的群組聊天內容顯示，韋桂國近日在上海家中腦溢血，封控期間聯繫救治未果，於住所病逝，「期間其夫人在滬外隔離未在家，只有其女兒眼見其病逝...」。

消息一出引發網友熱議，不少人譏諷「自己成了最低成本」、「為自己追求的東西付出生命，值了」、「我就佩服這種言行一致，用實際行動支持的」、「相信他就算做鬼也幸福」張新年則呼籲：「死者為大，而且腦溢血屬於突發疾病，請大家謹慎留言」。

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