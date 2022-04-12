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    3月迄今32萬人染疫 中國：繼續堅持清零不動搖

    中國堅持清零政策，圖為上海居民不斷進行檢測。（法新社）

    中國堅持清零政策，圖為上海居民不斷進行檢測。（法新社）

    2022/04/12 16:58

    〔中央社〕中國這波COVID-19本土疫情迄今已有逾32萬人染疫，上海市連續8天單日新增病例破萬。中國國家衛健委官員今天稱，疫情仍在高位運行，要繼續堅持「動態清零」不猶豫、不動搖。

    據中國網直播，中國國務院聯防聯控機制12日下午召開新聞發布會，國家衛生健康委員會疾控局副局長雷正龍通報，3月1日至4月11日，中國大陸31個省區市報告本土感染者32萬5303例，波及30個省份。隨著各地疫情防控措施的落實落地，新發生疫情的地區能夠快速有效處置，沒有形成新的規模性疫情。

    他說，河北、江蘇、安徽、廣東、福建、浙江、山東等省疫情總體可控。吉林省疫情總體呈下降趨勢，已連續3天新增感染者降至千例以下，但仍在高位；長春市每天新增感染者人數下降，但管控區內社區傳播沒有完全阻斷，仍需要繼續加強管控區內各項防控工作。

    雷正龍指出，上海連續8天報告新增感染者數超過1萬例，疫情處於快速上升期，社區傳播尚沒有得到有效遏制，且外溢多省多市，「預計未來幾日新增感染者人數仍將處於高位」。

    國家衛健委發言人米鋒表示，截至目前，國家衛健委已從全國16個省份調派醫務人員4萬餘名和每日238萬管核酸檢測的能力支援上海，和上海的醫務人員一起開展醫療救治和核酸檢測等工作。

    他表示，當前，疫情仍在高位運行，波及範圍進一步擴大，防控正處於關鍵緊要時期。要繼續堅持「動態清零」總方針不猶豫、不動搖，堅定信心，更加堅決果斷，把各項防控措施落實到每一個環節。

    米鋒並表示，要以快制快，加快核酸檢測、方艙醫院建設、感染者收治，儘快阻斷社會面傳播。要強化風險管控，快速篩查，找出潛在傳染源，及時轉運隔離。要切實保障好群眾基本生活和就醫購藥需求，積極幫助排憂解難。

    雷正龍表示，近期國內疫情防控形勢依然嚴峻複雜，疫情防控工作不能有絲毫放鬆。國務院聯防聯控機制要求各地堅持「外防輸入、內防反彈」的總策略和「動態清零」的總方針不動搖，要做好各項既定政策和措施的執行，壓實「四方」責任，從嚴從緊、果斷快速、落實「四早」，強化社會面重點場所的管理，確保各項工作更有實效。

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