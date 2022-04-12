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    疫情下的上海 重回以物易物

    上海志工搬運蔬菜分送小區。（法新社）

    上海志工搬運蔬菜分送小區。（法新社）

    2022/04/12 16:28

    〔中央社〕封控之下的上海，民眾物資缺乏，買菜成為難題，「以物易物」的經濟模式於是成為上海的日常。

    上海是中國的金融中心，有著2500萬的人口。據新浪財經、澎湃新聞等媒體報導，在COVID-19疫情及官方採取的應對手段下，「以物易物」成為民眾過日子的日常。

    比如，牛肉餅換米麵油、半瓶蘭姆酒換4個蛋塔；青椒與蔥薑蒜變成硬通貨，因為蔬菜包裡不會出現；還有，可口可樂是食物交換鏈中最上端的物資，可以換任何東西。

    上海民眾透過微信群組進行這場「買賣」，有人感嘆，「誰能想到，上海年輕人要以物易物過日子」、「2022年，作為金融中心的上海已經退化到以物易物的經濟模式，感謝市人民政府的高水準治理」。

    除此之外，還有上海網民以借貓換3顆橘子爆紅。這名網友說，「一個人在家有點難熬，有隻寵物會好很多，貓也給別人心理帶來一個安慰」。

    據新華社報導，上海民眾何慧受訪時表示，這段居家辦公的時間，他每天半夜和早上都會設定鬧鈴搶菜。

    上海市副市長、市疫情防控領導小組生活物資保障專班負責人陳通先前表示，「因為疫情防控，在很多商超、菜場還無法正常營業的背景下，電商平台末端配送能力也明顯下降，導致『最後一公里』、『最後一百米』矛盾突出」。

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