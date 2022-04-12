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    兒子慘遭俄軍毒手！烏國母親見井中遺體崩潰痛哭

    俄烏開戰後，造成許多烏克蘭家庭破碎。（法新社）

    俄烏開戰後，造成許多烏克蘭家庭破碎。（法新社）

    2022/04/12 19:16

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，俄軍的暴行讓各地傳出許多令人心碎的事件，最近一名烏克蘭媽媽返回殘破的家園時，在井裡發現被俄軍殺死的兒子，讓她當場無法接受、崩潰跪地痛哭。

    俄語媒體Current Time TV近來在推特上發布一段影片，近來由於俄軍撤離，當初逃難的居民得以回到家園，本月10日時，一名媽媽重返基輔附近布佐瓦村，卻意外在井裡發現兒子屍體，讓她當場情緒崩潰，不斷哭喊。

    影片中可見，一名媽媽跪在井旁不斷哭喊，原來井中是她兒子的遺體。據悉，她的兒子在保家衛國的戰事中不幸被殺，遺體被投入井中。後續當人員將遺體從井裡拉出時，這名母親也不顧旁人攔阻闖入封鎖線，只為再看看寶貝兒子一眼。

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