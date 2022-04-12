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    烏克蘭男孩寫家書給亡母：謝謝妳給我人生最棒9年

    烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）11日出席聯合國安全理事會。（路透）

    烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）11日出席聯合國安全理事會。（路透）

    2022/04/12 18:12

    〔中央社〕聯合國安全理事會今天開會期間，烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）朗讀一封烏克蘭男孩寫給他已故母親的家書。信中，男孩謝謝母親給了他最棒的9年人生。

    美國有線電視新聞網（CNN）報導，基斯利茨亞告訴安理會說，這封信「幾天前」在烏克蘭曝光，是一名9歲男童寫給他命喪俄軍之手的母親。

    基斯利茨亞用英語在安理會唸出信的內容：「媽媽，這封信是我給妳的3月8日婦女節禮物。謝謝妳給了我人生最棒的9年時光，很感謝妳給了我童年。妳是全世界最棒的媽媽。我永遠不會忘記妳。祝妳在天堂好運。我希望妳現在在天堂，我會試著當個乖孩子，以後也才也能上天堂。」

    基斯利茨亞表示，這名男童的母親是在他們試圖駕車離開遭俄國占領的城市時，遭俄軍殺害。男孩留在車內，直到當地居民把他救出來並將他帶到庇護所。

    基斯利茨亞說：「這封信從一開始就不該被寫出來。若這種信該被寫，代表某些事錯得離譜，包括聯合國。」

    「這會代表維持國際和平安全的機制未發揮作用，理應調整。但在俄羅斯獲准運用常任理事國職權下，有改善空間嗎？」基斯利茨亞說：「如果我們不能阻止克里姆林宮，愈來愈多的孩子都將成為孤兒，愈來愈多的母親都將失去孩子。」

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