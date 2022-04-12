為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    無人機再立功！ 鎖定俄軍車隊 精準砲擊畫面曝光

    美國智庫外交政策研究所（FPRI）專精俄羅斯戰情的資深研究員勞勃．李（Rob Lee）今日在推特po出一段俄軍車隊遭到砲擊的影片。（圖擷取自@RALee85 推特）

    美國智庫外交政策研究所（FPRI）專精俄羅斯戰情的資深研究員勞勃．李（Rob Lee）今日在推特po出一段俄軍車隊遭到砲擊的影片。（圖擷取自@RALee85 推特）

    2022/04/12 13:31

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵烏克蘭，烏軍以無人機配合砲擊，讓俄軍連連敗退，近日有一支俄軍車隊被烏軍無人機定位後被精準砲擊的影片流出。

    美國智庫外交政策研究所（FPRI）專精俄羅斯戰情的資深研究員勞勃．李（Rob Lee）今日在推特po出一段影片，可以看到影片中有支俄軍車隊停在路邊，接著這支車隊就被精準的砲擊擊中，濃煙隨著火光竄出，還有車輛的殘骸散落在各處。

    俄羅斯軍隊從烏克蘭首都基輔周邊撤離後，重新集結至烏克蘭東部，並準備在烏東發起新一波攻勢，先前美國太空科技公司「Maxar Technologies」公佈了衛星照片，有支綿延12公里長的車隊，正從烏克蘭北部哈爾科夫州大布爾盧克鎮（Velykyi Burluk）往南行駛，影片中被砲擊的車隊疑似是這支，但目前無任何烏國軍方單位證實該消息。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    無名英雄！ 烏軍回收俄軍戰車再利用影片曝光
    2022/04/12 12:23

    無名英雄！ 烏軍回收俄軍戰車再利用影片曝光
    車臣總統每日嘴砲影片洩作戰圖！ 網酸：他一定看不懂地圖
    2022/04/12 11:22

    車臣總統每日嘴砲影片洩作戰圖！ 網酸：他一定看不懂地圖

    新竹包租代管好處多 房東房客享優惠
    抓到你了！ 俄特務臥底烏克蘭政府蒐集機密情報 恐面臨終身監禁
    2022/04/12 10:40

    抓到你了！ 俄特務臥底烏克蘭政府蒐集機密情報 恐面臨終身監禁
    向聯合國安理會控訴 烏克蘭人權組織批俄軍把強姦當武器
    2022/04/12 10:35

    向聯合國安理會控訴 烏克蘭人權組織批俄軍把強姦當武器

    「新美齊画世代」板南線熱銷新地標
    俄軍留下大批地雷未爆彈 烏克蘭官員：需調查逾30萬公頃土地
    2022/04/12 10:32

    俄軍留下大批地雷未爆彈 烏克蘭官員：需調查逾30萬公頃土地
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播