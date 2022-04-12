無人機再立功！ 鎖定俄軍車隊 精準砲擊畫面曝光

美國智庫外交政策研究所（FPRI）專精俄羅斯戰情的資深研究員勞勃．李（Rob Lee）今日在推特po出一段俄軍車隊遭到砲擊的影片。（圖擷取自@RALee85 推特）

2022/04/12 13:31

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵烏克蘭，烏軍以無人機配合砲擊，讓俄軍連連敗退，近日有一支俄軍車隊被烏軍無人機定位後被精準砲擊的影片流出。

美國智庫外交政策研究所（FPRI）專精俄羅斯戰情的資深研究員勞勃．李（Rob Lee）今日在推特po出一段影片，可以看到影片中有支俄軍車隊停在路邊，接著這支車隊就被精準的砲擊擊中，濃煙隨著火光竄出，還有車輛的殘骸散落在各處。

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俄羅斯軍隊從烏克蘭首都基輔周邊撤離後，重新集結至烏克蘭東部，並準備在烏東發起新一波攻勢，先前美國太空科技公司「Maxar Technologies」公佈了衛星照片，有支綿延12公里長的車隊，正從烏克蘭北部哈爾科夫州大布爾盧克鎮（Velykyi Burluk）往南行駛，影片中被砲擊的車隊疑似是這支，但目前無任何烏國軍方單位證實該消息。

Ukrainian UAV footage of a Russian convoy that was targeted. https://t.co/8M3MDQtB3d pic.twitter.com/UeQpJh1cRw — Rob Lee （@RALee85） April 12, 2022

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