開先例！訪烏克蘭後將會普廷 奧地利總理強調要盡力推動和平

奧地利總統內哈默（右）11日赴莫斯科與俄總統普廷（左）會面。（法新社）

2022/04/11 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕奧地利政府10日宣布，總理內哈默（Karl Nehammer）結束在烏克蘭的行程後，11日將赴俄羅斯會見俄總統普廷（Vladimir Putin），成為烏俄開戰後，首位與普廷會面的歐洲領導人。

綜合外媒報導，自烏克蘭遭入侵以來，西方政要紛訪基輔，當面對烏總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表達支持。1995年宣布成為永久中立國的奧地利不僅罕見表態挺烏，總理內哈默本月9日更親赴基輔與澤倫斯基會面，還到俄軍犯下屠殺罪的基輔近郊城鎮布查訪問。

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除此之外，奧地利總理發言人透露，內哈默在訪烏期間，主動邀約普廷見面，此舉將讓內哈默成為今年2月24日俄侵烏以來，首位與普廷會面的歐洲領導人，「即使知道機會渺茫，但內哈默總理衷心希望能盡一切努力來推動和平。」發言人也說，內哈默訪問布查的目的，就是希望能親眼見到當地情況，向克里姆林宮討論俄軍的戰爭罪行。

發言人強調，奧地利始會在保持中立的框架內，於人道主義和政治層面上支持烏克蘭。相關報導指出，該國未向烏克蘭運送武器，僅對平民提供防彈衣、頭盔等人道物資。

奧地利外交部長沙倫伯格（Alexander Schallenberg）週一也表示，內哈默今天將赴莫斯科見普廷，親自向俄總統講述烏克蘭戰爭的真相，「面對面告訴他現實是什麼，俄方實際上在道德層面已徹底輸掉這場戰爭。」

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