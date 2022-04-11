中國證實交飛彈給俄盟友塞爾維亞 還反咬美軍售台灣

中國外交部發言人趙立堅。（路透檔案照）

2022/04/11 17:54

〔中央社〕在俄烏戰爭之際，北京派軍機把中國的防空系統送給俄羅斯的盟友塞爾維亞，引發西方國家擔心。中國外交部發言人趙立堅稱，這是中塞兩國的合作計畫，「與當前的局勢毫無關係」。

中新網報導，趙立堅今天在中國外交部例行記者會上說，為落實中國和塞爾維亞雙邊合作計畫，中方近日派遣空軍運輸機向塞爾維亞運送常規軍事物資，這是中塞雙方年度計劃內合作項目。

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他說，希望有關媒體不要過度解讀，這個項目不針對第三方，與當前的局勢也毫無關係。

會上媒體追問，中方是否擔心該合作會威脅到當前已經很脆弱的國際和平局勢？趙立堅則回，「美國向歐洲、向台灣出售武器，你們關心過損害地區和平與穩定了嗎？中國向塞爾維亞出售一些常規軍事物資，難道就會有損地區和平與穩定了嗎？」

美聯社等外媒報導，9日早上，6架中國空軍運20運輸機降落在貝爾格勒（Belgrad）民用機場，此行是載運中國最新一代中程地對空防空飛彈系統紅旗22型給塞爾維亞軍方。塞國也將成為歐洲第一個使用中國飛彈的國家。

多名專家認為，北京經由至少2個北約成員國土耳其和保加利亞領土上空運送武器，證明其全球影響力正不斷擴大。

據報導，中國交付的這批武器為2019年商定購買的中程武器系統。塞國總統武契奇（Aleksandar Vucic）9日預告，他將在12日或13日展示塞國軍方「最新的驕傲」。

西方擔心，俄羅斯和中國對塞爾維亞的武裝行動可能刺激巴爾幹國家再度發動戰爭，特別是2008年宣布脫離塞國獨立的科索沃。目前塞國、俄國和中國都不承認科索沃是獨立國家，而美國和多數西方國家皆承認其獨立地位。

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