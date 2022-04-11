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    馬克宏看這！澤倫斯基「全身行頭」大解密 軍綠T恤200元有找

    烏克蘭總統澤倫斯基一身行頭樸素平價，在社群媒體上引發討論。（圖取自推特）

    烏克蘭總統澤倫斯基一身行頭樸素平價，在社群媒體上引發討論。（圖取自推特）

    2022/04/11 20:42

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭奮勇抵抗俄羅斯的侵略至今已經一個半月，全國上下團結一心，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的領導也不可或缺。澤倫斯基穿衣風格樸素，身上穿的都是一般國民品牌的成衣，T恤竟只要不到新台幣200元，與俄羅斯總統普廷日前露面時身穿要價近40萬元羽絨外套形成強烈對比，此話題也在社交媒體上引發討論。

    獨立記者凱特（Glenn Kates）在推特貼出一張有關澤倫斯基全身行頭的圖片，立領外套價值386格里夫納（約新台幣382元）；內搭軍綠T恤價值200格里夫納（約新台幣198元）；下身長褲要價1010格里夫納（約新台幣1000元）；腳上的運動鞋價值1959格里夫納（約新台幣1940元）。

    該篇推文超過3萬網友按讚，超過4400則轉推，網友熱烈討論，「澤倫斯基身上只有勇氣和骨氣是用錢買不到的，這得靠自己培養」、「他的勇敢改變一個國家的命運」；而先前法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）曾經模仿澤倫斯基的穿衣風格而引發討論，不少網友也因此點名他，「馬克宏下單中」。

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