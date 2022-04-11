王芮緹波蘭邊境當志工 淚崩記錄烏克蘭難民營見聞

王芮緹也貼出自己在超市捧著好幾大箱巧克力、糖果的照片，希望透過糖果暫時讓孩子忘記戰爭的殘酷，在他們臉上看到童真應有的笑容。（圖擷自「柳人不悔」臉書）

2022/04/11 18:28

〔中央社〕「一隻流淚大眼睛，目睹俄羅斯軍人槍殺跪地求饒的烏克蘭婦女」這張隨手塗鴉的作者是波蘭邊境難民營一名烏克蘭女童。在該難民營擔任志工的台灣阿美族男子王芮緹今天在臉書貼文感嘆，難民營中一幅幅童畫讓他屏息凝視，「戰爭已成她們的童年回憶。」

王芮緹3月21日赴芬蘭申請參加烏克蘭海外志願軍未獲錄取，以搭船、騎自行車方式一路輾轉抵達緊鄰烏克蘭的波蘭邊境小鎮米狄卡（Medyka），投入第一線難民人道救援工作。

請繼續往下閱讀...

王芮緹接受中央社跨海專訪時表示，每到深夜就是難民大量湧入的時刻，他常常忙到超過24小時沒闔眼，但身體煎熬不是最痛苦的，是看到那麼多無助的老人、婦孺因戰火流離失所，過程讓他忍不住悄悄偷哭了好幾次。

王芮緹透過臉書「柳人不悔」記錄在難民營服務的點滴心情，他坦言，當國際志工並不輕鬆，所有志工已被冷冽天氣纏繞，導致很久無法安穩睡上一晚，昨晚帳棚內又是攝氏零下3度的低溫，資源不足導致難民只能睡在地板，他表示自己會設法買氣墊床讓難民睡得安穩，也感謝讀者向他購買明信片，讓他能繼續為這世界做點什麼。

王芮緹在貼文中分享許多烏克蘭難民營兒童的畫作，照片中幾位僅有國小低年級年紀的烏克蘭女童，皺著眉頭以彩色筆塗鴉，作品多半都與戰爭主題有關，有些兒童描繪身著烏克蘭傳統服飾的婦女正流淚祈禱，一旁全部都是被砲彈轟炸起火或倒塌損毀的房屋。

王芮緹也貼出自己在超市捧著好幾大箱巧克力、糖果的照片，他表示看到那些小孩的童年回憶都是戰爭，覺得非常難過，他能做的只有買給他們一些糖果，希望暫時讓孩子忘記戰爭的殘酷，在他們臉上看到童真應有的笑容。

另一個讓王芮緹淚崩的時刻，是目送台僑王楠穎穿過邊境返回烏克蘭，加入烏克蘭國際志願軍。王芮緹在貼文指出，他日前抵達米狄卡時，驚訝發現難民營裡還有另一個台灣人，那是烏克蘭名為南伊夫（Naive）的王楠穎。

王芮緹表示，當王楠穎告知他要回烏克蘭參軍作戰時，他思緒非常混亂，頓時說不出任何話，他企圖尋找阻止王楠穎的理由時，王楠穎已經從他臉上看穿想法並表示「你有你的使命，我也有我的使命，不要太替我擔心，我是語言橋梁，裡面需要我的能力。」

王芮緹表示，王楠穎在近8年前，孤注一擲從台灣來到烏克蘭，企圖闖片屬於自己天空，在烏克蘭東部的哈爾科夫（（Kharkiv））買下了人生第一間房子，成了一名基督徒，戰爭前有一名差點論及婚嫁的女友，這些條件促使王楠穎起了參軍的念頭。

王芮緹說，王楠穎的願望是能用語言天賦回去烏克蘭解釋台灣是什麼樣的存在，並參與烏克蘭戰後修建，在烏克蘭重建的橋梁、學校拉上台灣的國旗，橋頭前寫著南伊夫為烏克蘭人修建的過河橋。

王芮緹表示，王楠穎返回烏克蘭參軍的前一天，說要拜託他一件事情，「如果我一年沒聯繫上你，幫我把寄放在華沙的皮箱帶回台灣，我的家。」他承諾會想盡辦法幫王楠穎做到，隔天在送王楠穎前往邊境的路上，兩人都沒有交談，安靜地走過難民逃出來的反方向。

王芮緹表示，送王楠穎回烏克蘭前，王楠穎對他說「接下來難民營這就交給你了，保重」，他也回以一聲「保重」，他形容自己的心情無比沉重，讓他當晚在難民營度過的夜，比赤裸站在北極圈還來得難熬。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法