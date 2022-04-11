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    猛！美國阿嬤84歲擔任公園管理員 100歲才退休

    美國阿嬤索斯金（Betty Reid Soskin），84歲時擔任加州鉚釘女工二戰家庭前線國家公園管理員，直到100歲才退休。（美聯社）

    美國阿嬤索斯金（Betty Reid Soskin），84歲時擔任加州鉚釘女工二戰家庭前線國家公園管理員，直到100歲才退休。（美聯社）

    2022/04/11 16:27

    〔即時新聞／綜合報導〕太狂了！美國阿嬤索斯金（Betty Reid Soskin），84歲時擔任加州鉚釘女工二戰家庭前線國家公園（Rosie the Riveter/WWII Home Front National Historical Park，鉚釘女工為二戰時女性進入工廠的象徵）的管理員，直到100歲才退休。

    據《美聯社》報導，索斯金在公園裡負責為遊客導覽園區並介紹博物館，以紀念第二次世界大戰時的工廠女工，同時她還會向觀光客分享自己做為黑人女性成長的經歷。

    美國公園管理局的傳記指出，索斯金1921年出生於密西根州底特律，後來隨家人搬到路易斯安那州紐奧良居住，1927年逃過了毀滅性的密西西比大洪水，接著又遷移至加州奧客蘭。

    1942年二戰期間，索斯金進入美國空軍服務，但她後來得知上司以為她是白人才同意錄用，於是便辭職離開，1945年她和丈夫在舊金山灣區開設當地首批由黑人經營的唱片店。

    索斯金以人權活動家的身分，參加了鉚釘女工二戰家庭前線國家公園管理計劃的會議，1995年她被選為加州年度女性，2006年索斯金84歲時擔任公園臨時職員，到了2011年轉為正式職員。

    2015年她應總統歐巴馬的邀請，前往白宮點亮耶誕樹，但2016年6月，強盜闖入索斯金住處並將她拖出臥室狠狠毆打，還搶走歐巴馬送給她的總統紀念幣，當時94歲的索斯金修養幾個星期後又回到國家公園工作。

    美國國家公園管理局局長薩姆斯（Chuck Sams）表示，索斯金對管理局產生了深遠的影響，她提醒大家必須要接納所有觀點，如此一來便能向遊客介紹更完整且更具包容性的美國歷史。

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