為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美紐約市長亞當斯 確診武漢肺炎

    美國紐約市長亞當斯（Eric Adams）確診武漢肺炎。（美聯社）

    美國紐約市長亞當斯（Eric Adams）確診武漢肺炎。（美聯社）

    2022/04/11 09:16

    〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約市市長亞當斯（Eric Adams），在當地時間10日早上篩檢後呈現武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）陽性，目前已進行隔離並取消所有公開活動。

    《CNN》報導，紐約市府新聞秘書利維（Fabien Levy）表示，亞當斯起床後聲音沙啞，出於謹慎之下做了PCR篩檢，結果出現陽性反應，尚未有其他症狀出現。

    利維指出，亞當斯將服用免費提供給紐約市民的抗武肺藥物，並鼓勵所有有資格獲得相同藥物的紐約人也服用，另外，亞當斯隔離期間會透過遠距辦公的方式繼續處理政務。

    據了解，亞當斯近日在紐約出席了好幾個公眾活動，4月2日他還前往華府參加著名新聞組織烤架俱樂部（Gridiron Club）的晚宴，當天在場的人士至今已有67人染疫，其中包括司法部長加蘭（Merrick Garland）和眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi ）。

    目前尚不清楚亞當斯是在哪裡感染了病毒，紐約市府正持續追蹤近日和亞當斯有過接觸的人員，其中大多數的相關者已接到通知。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    上海封城》慘！網紅「1根黃瓜分2天吃」 半個月狂瘦一圈
    2022/04/11 09:06

    上海封城》慘！網紅「1根黃瓜分2天吃」 半個月狂瘦一圈
    中市議會今開議！議員助理染疫 國民黨團籲綠營議員群自主居家隔離
    2022/04/11 09:06

    中市議會今開議！議員助理染疫 國民黨團籲綠營議員群自主居家隔離

    爆紅漢方減重茶幫全台減少20萬公斤
    上海再增逾2.6萬本土病例又創新高 官方堅持動態清零
    2022/04/11 08:45

    上海再增逾2.6萬本土病例又創新高 官方堅持動態清零
    網爆上海各高速路出口動用生命探測儀 防人藏貨車逃！
    2022/04/11 06:31

    網爆上海各高速路出口動用生命探測儀 防人藏貨車逃！

    歡樂時光怎麼可以少了 方便又好吃的比薩
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播