美紐約市長亞當斯 確診武漢肺炎

美國紐約市長亞當斯（Eric Adams）確診武漢肺炎。（美聯社）

2022/04/11 09:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約市市長亞當斯（Eric Adams），在當地時間10日早上篩檢後呈現武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）陽性，目前已進行隔離並取消所有公開活動。

據《CNN》報導，紐約市府新聞秘書利維（Fabien Levy）表示，亞當斯起床後聲音沙啞，出於謹慎之下做了PCR篩檢，結果出現陽性反應，尚未有其他症狀出現。

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利維指出，亞當斯將服用免費提供給紐約市民的抗武肺藥物，並鼓勵所有有資格獲得相同藥物的紐約人也服用，另外，亞當斯隔離期間會透過遠距辦公的方式繼續處理政務。

據了解，亞當斯近日在紐約出席了好幾個公眾活動，4月2日他還前往華府參加著名新聞組織烤架俱樂部（Gridiron Club）的晚宴，當天在場的人士至今已有67人染疫，其中包括司法部長加蘭（Merrick Garland）和眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi ）。

目前尚不清楚亞當斯是在哪裡感染了病毒，紐約市府正持續追蹤近日和亞當斯有過接觸的人員，其中大多數的相關者已接到通知。

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