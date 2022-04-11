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    普廷犯下重大戰略失誤 英媒曝芬蘭與瑞典最快夏季加入北約

    英國《泰晤士報》報導指出，芬蘭與瑞典最快在夏天準備加入北約，俄羅斯犯下「重大戰略失誤」。圖為北約秘書長史托騰伯格（左）及芬蘭總理馬林（Sanna Marin）。（歐新社）

    英國《泰晤士報》報導指出，芬蘭與瑞典最快在夏天準備加入北約，俄羅斯犯下「重大戰略失誤」。圖為北約秘書長史托騰伯格（左）及芬蘭總理馬林（Sanna Marin）。（歐新社）

    2022/04/11 09:53

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著俄羅斯入侵烏克蘭，原本處於中立地位的芬蘭與瑞典傳出有意加入北約，英國《泰晤士報》報導指出，有官員指出，芬蘭與瑞典最快在夏天準備加入北約，俄羅斯對此犯下一個「重大戰略失誤」。

    根據英國《泰晤士報》報導，做為俄羅斯入侵烏克蘭的直接影響，華府希望將北約成員國從30個擴大成32個，而多出來的兩國就是芬蘭和瑞典。一名美國官員表示，在上週北約外長會談期間，芬蘭與瑞典皆有出席，關於這兩國的北約成員國資格是多次會議的重要話題，對普廷來說，「這是一個巨大的戰略失誤」。

    根據《CNN》報導，芬蘭總理馬林（Sanna Marin）9日表示，在俄羅斯入侵烏克蘭後，芬蘭將於6月底決定是否申請加入北約。馬林強調，芬蘭政府將會進行非常仔細的討論，但討論過程不會花費太多時間，因為目前的情勢十分嚴峻。

    瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）3月底受訪時也提到，瑞典不排除加入北約的可能性。一位瑞典官員透露，瑞典政府正對於將在5月底完成的安全政策進行分析，預計政府將在政策公佈後公開發表立場，這也取決於鄰國芬蘭何時公開立場。

    北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）表示，若瑞典和芬蘭決定申請加入北約，可以很快地加入，兩國已經和北約合作多年，「我們知道他們在軍事合作、對武裝部隊的控制等層面符合北約標準」。

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