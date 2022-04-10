基輔周邊已發現1222平民遺體 美國安顧問：俄軍新統帥恐更殘暴

白宮國安顧問蘇利文10日警告，俄羅斯新任命的烏克蘭作戰統帥，恐怕會對平民進行進一步襲擊。（法新社）

2022/04/10 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯自入侵烏克蘭以來，遭遇各種挫敗，死傷慘重，傳普廷（Vladimir Putin）為此震怒，撤換多名高官，並調換烏克蘭作戰最高統帥。對此，美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天（10日）警告，俄方新軍事領導人可能將指揮俄軍，對烏克蘭平民進行進一步野蠻襲擊。

根據《CNN》 報導指稱，在經歷一系列挫敗，且發現俄軍部隊間明顯缺乏協調後，普廷已任命俄羅斯南部軍區司令德沃爾尼科夫（Alexander Dvorniko）陸軍上將擔任對烏作戰指揮官。

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對此，白宮國安顧問蘇利文週日向CNN表示，從德沃爾尼科夫的履歷可以看到，這名將軍過去有曾在敘利亞等地對平民施加暴行的紀錄，因此可以預見他接任統帥後，恐怕也會指揮俄軍對烏克蘭平民進行野蠻襲擊。

不過蘇利文強調，俄羅斯在戰略上已經是徹底的失敗，「任何將軍的任命都無法抹除俄羅斯在烏克蘭已經面臨戰略失敗的事實。我們從過去幾週就深刻了解到，烏克蘭從上至下都不會被俄羅斯懾服，因此普廷總統任命哪位將軍意義都不大。」

另外烏克蘭總檢察長維涅迪克托娃（Iryna Venediktova）當地時間10日上午透露，自俄軍宣布撤離基輔周邊地區後，至今烏軍已發現1222具平民遺體。

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