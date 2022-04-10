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    制服曝光！ 投降叛逃俄軍組「自由俄羅斯」軍團抗俄

    「自由俄羅斯」的制服。（圖擷取自@ThomasVLinge 推特）

    「自由俄羅斯」的制服。（圖擷取自@ThomasVLinge 推特）

    2022/04/10 15:37

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，不只國際間同聲反對譴責，國內也有許多反戰示威遊行，甚至也有投降叛逃的俄軍士兵選擇加入烏克蘭陣營，一同對抗俄羅斯總統普廷。

    根據@ThomasVLinge推特，他表示烏克蘭政府已經建立了俄軍志願軍，這些人是由俄軍投降士兵並且有意願對抗克里姆林宮所組成的，目前這些志願軍已經穿著去掉俄羅斯國旗紅色，只有藍白兩色旗幟的制服。

    這些俄羅斯投降者組成的志願軍被稱為「自由俄羅斯」軍團，第一批志願軍在先前已開始獨立的軍事訓練，並被烏克蘭軍官訓練如何使用NLAW反坦克飛彈。

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