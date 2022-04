制服曝光！ 投降叛逃俄軍組「自由俄羅斯」軍團抗俄

2022/04/10 15:37

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,不只國際間同聲反對譴責,國內也有許多反戰示威遊行,甚至也有投降叛逃的俄軍士兵選擇加入烏克蘭陣營,一同對抗俄羅斯總統普廷。

根據@ThomasVLinge推特,他表示烏克蘭政府已經建立了俄軍志願軍,這些人是由俄軍投降士兵並且有意願對抗克里姆林宮所組成的,目前這些志願軍已經穿著去掉俄羅斯國旗紅色,只有藍白兩色旗幟的制服。

請繼續往下閱讀...

這些俄羅斯投降者組成的志願軍被稱為「自由俄羅斯」軍團,第一批志願軍在先前已開始獨立的軍事訓練,並被烏克蘭軍官訓練如何使用NLAW反坦克飛彈。

#Ukraine ????????: according to Telegram sources the Ukrainian government has established a Russian volunteer battalion, similar to the Belarusian battalions, made up of Russian nationals wishing to fight the #Kremlin.



The battalion has received Ukrainian uniforms with the ⚪????⚪ flag pic.twitter.com/wB8hRl9XOK