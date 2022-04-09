烏富豪發現俄軍藏身自家豪宅 報告座標殲滅敵軍

烏克蘭船運巨商斯塔夫尼澤位於基輔的豪宅成為俄軍藏身地，他自報座標，讓烏軍得以毀掉俄軍的裝備。（圖擷自臉書）

2022/04/09 22:42

〔中央社〕俄羅斯入侵烏克蘭後，權貴和富豪雖然第一時間逃出國，但船運巨商斯塔夫尼澤透過攝影機看到他位於基輔的豪宅竟然成為俄軍藏身地，毫不猶豫把座標報告烏國軍方，將敵軍殲滅。

2月中旬烏克蘭與俄羅斯情勢升高，西方國家下令公民離開烏克蘭，權貴及富商也紛紛逃離家園。

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據媒體報導，烏克蘭前兩大富豪－亞赫米托夫（Rinat Akhmetov）及平丘克（Viktor Pinchuk），以及烏克蘭船運巨賈斯塔夫尼澤（Andrey Stavnitser）及農業大亨尼斯特倫柯（Vadim Nesterenko）都早早出國避戰。

然而，儘管身在海外，他們仍透過視訊鏡頭關切自家狀況，斯塔夫尼澤也因此逮到敵軍身影。

他昨天在臉書發文表示，透過網路攝影機發現自家成為俄國軍備的藏身處，藏匿包括多管火箭系統（MLRS）等12個武器設備。

斯塔夫尼澤寫道，「問題來了，你需要多久時間，才能將家裡的確切坐標報告給武裝部隊，以進行直接射擊？」

這顯然就是他採取的行動，因為他隨文張貼許多軍備遭到砲擊摧毀後的殘骸畫面。但他要網友別誇獎他，因為他沒有像一些他所知道的真正的英雄一樣，赤手空拳衝向俄軍。

他也說，房子可以重建，國家可以重建，重要的是盡可能拯救更多的生命。

有網友表示，自己的朋友也碰到類似事件，同樣馬上把座標報告給軍方。也有網友對他表示敬佩，稱要是他回到基輔若沒地方住，可以住在自己家，「我家就是你家」。

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