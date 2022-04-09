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    50歲吃18歲高中生！挪威國防大臣爆婚外情後請辭

    現年67歲的挪威國防大臣埃諾克森（Odd Roger Enoksen）近日被媒體爆料他昔日有過一段婚外情，並且對方與他相差了32歲。（美聯社、法新社；本報合成）

    現年67歲的挪威國防大臣埃諾克森（Odd Roger Enoksen）近日被媒體爆料他昔日有過一段婚外情，並且對方與他相差了32歲。（美聯社、法新社；本報合成）

    2022/04/09 20:59

    〔即時新聞／綜合報導〕現年67歲的挪威國防大臣埃諾克森（Odd Roger Enoksen）近日被媒體爆料他昔日有過一段婚外情，並且對方與他相差了32歲。挪威政府今（9）日表示，埃諾克森決定辭去職位，並且請辭已獲准。

    《法新社》報導，挪威首相斯托爾（Jonas Gahr Store）在記者會上表示，他接受了埃諾克森的辭呈，「這是個必要的抉擇，在事情曝光之後。」

    斯托爾向媒體解釋，在他任命埃諾克森接掌國防事務之前，對方並沒有坦承婚外情的事；他若是知道埃諾克森的經歷，在挑選官員時應該會有「不同的結論」。

    根據挪威媒體VG的報導，埃諾克森這段婚外情始於2005年，他在挪威國會服務時，遇見了一名來國會進行校外參訪，年僅18歲的高中生，兩人在相遇之後關係開始升溫，隨後還昇華成了性伴侶關係。

    這名女性當事人向VG表示，由於她對政治領域有興趣，因此與埃諾克森相處時有種追星族夢想成真的感覺，而對方也藉由權勢與地位，「得手了他想要的東西」。

    女方描述，她在2006到2007年期間，曾12度與埃諾克森在辦公室見面，並有過親密行為，當時埃諾克森是挪威的能源部長。

    埃諾克森則辯稱，女方的確有造訪過他的辦公室，兩人之間的對話用詞可能有點下流，但絕對沒有任何「物理接觸」。

    被爆出婚外情的挪威國防大臣埃諾克森（左）與挪威首相斯托爾（右）有說有笑。（法新社資料照）

    被爆出婚外情的挪威國防大臣埃諾克森（左）與挪威首相斯托爾（右）有說有笑。（法新社資料照）

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