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    上海解封露曙光 將分三區實施分級防控

    上海擬再進行一輪全員核酸檢測，根據檢測結果分三區實施分級差異化防控，民眾有望在行政區域內適當活動。（歐新社）

    上海擬再進行一輪全員核酸檢測，根據檢測結果分三區實施分級差異化防控，民眾有望在行政區域內適當活動。（歐新社）

    2022/04/09 22:38

    〔中央社〕上海解封露出一絲曙光。上海市副市長宗明今天說，上海擬再進行一輪全員核酸檢測，根據檢測結果分三區實施分級差異化防控。風險最低的防範區，民眾可以在行政區域內適當活動。

    據官媒人民網報導，宗明在上午舉行的上海市疫情防控工作新聞發布會中，透露將按照「三區劃分」原則，進行階梯式管理的規劃。

    宗明表示，為有效遏制疫情擴散蔓延，盡快實現社會面動態清零的目標，根據有關規定並結合之前多輪篩查的情況，擬再進行一次全員核酸檢測，根據檢測結果分析研判，實施分區分級差異化防控，依據風險程度的大小，按照「三區劃分」原則，進行階梯式管理。

    根據上海市的「三區劃分」，將依疫情情況分為封控區、管控區和防範區。

    會中指出，「防範區」是指近14天內沒有通報陽性感染者的社區等單位、場所，民眾可以在行政區域內適當活動，但要嚴格限制人員聚集；防控策略是「減少流動、避免聚集」。

    「管控區」是指近7天內沒有通報陽性感染者報告的社區等單位、場所，民眾不能離開社區、嚴禁聚集，在嚴格做好個人防護的前提下，可以下樓走走，分開時間到指定區域以無接觸方式拿取物資；防控策略是「實施7天居家健康監測」。

    最為嚴格的是「封控區」，近7天內有通報陽性感染者報告的社區等單位、場所，區域封閉、足不出戶、服務上門；防控策略是「實施7天封閉管理」。

    階梯式管理雖然仍一定程度管制人流與活動，而且不同級別區域之間，根據疫情變化，進行動態調整。但整體仍被視為上海封控政策階段式鬆綁的訊號。

    上海官方3月27日晚間發布，為了盡快實現COVID-19疫情的「社會面動態清零」，上海將全市分為兩區，分別於3月28日和4月1日展開分區封閉管理及全民核酸檢測。隨後又於3月30日深夜發布，採取「全域靜態管理」。

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