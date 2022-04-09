合作抗中 日菲首度舉行外交國防「2+2」部長級會談

圖左至右分別為菲國防長羅倫沙納、外長陸辛、日本外相林芳正、防相岸信夫。（法新社）

2022/04/09 18:04

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本和菲律賓9日在東京舉行兩國首次外交、國防首長「2+2」會談，確認雙方將加強防衛合作，包括準備就簽署「相互准入協定」和「物品勞務相互提供協定」展開協商，盼藉此聯合應對中國在區域內的挑釁。

《路透》報導，這次會議由日本防衛大臣岸信夫和外務大臣林芳正，與菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）和外交部長陸辛（Teodoro Locsin）共同參與。4人強烈反對在東海和南海進行「可能增加緊張局勢的行動」，承諾將根據國際法及規則為基準的方式，解決主權聲索問題，但並未點名中國。

請繼續往下閱讀...

4人也關切烏俄戰火，強調「反對武力片面改變現狀」，並重申「侵略對亞洲也造成影響，要求部隊從烏克蘭領土撤出」、「對核武與化武可能被使用表明深切憂慮」等，但同樣未直接點名俄羅斯。

《讀賣新聞》報導，4人同意探索兩國在共同關心的議題上擴大防衛合作和活動的可能性，已開始協商簽署對雙方部隊往來更平順的「相互准入協定」（RAA）及「物品勞務相互提供協定」（ACSA）達成共識。事實上，日本早在2020年就出售空中監視雷達系統給菲律賓。

在日菲「2+2」會談前夕，中國「新華社」8日報導，中國國家主席習近平向菲律賓總統杜特蒂表示，北京和馬尼拉正妥善處理南海主權爭議，且「地區安全不能藉由強化軍事聯盟來達成」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法