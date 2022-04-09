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    俄外交部奇葩比喻 拿「羅宋湯」指責烏克蘭納粹化

    俄外交部發言人扎哈羅娃用羅宋湯比喻烏克蘭的意識形態。（歐新社）

    俄外交部發言人扎哈羅娃用羅宋湯比喻烏克蘭的意識形態。（歐新社）

    2022/04/09 10:43

    〔即時新聞／綜合報導〕俄軍入侵烏克蘭受全球譴責，但俄國持續以大內宣和宣傳戰合理化侵略行徑。俄外交部提出奇異比喻，稱烏克蘭想霸占「羅宋湯」的態度顯現出其納粹化意識形態，讓不少人聽了一頭霧水。

    《衛報》報導，俄外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）在一次記者會上談論烏克蘭問題時表示，「他們（烏克蘭）不願分享羅宋湯食譜...認為這道菜只屬於一個族群、一個國家。他們容不下這樣的思想，那就是讓全世界的家庭主婦都能夠以自己的方式做這道菜。這就是我們在談的，所謂的仇外、法西斯主義和極端主義。」

    烏克蘭是羅宋湯的發源地，但俄羅斯外交部曾在官方推特放上影片聲稱「俄羅斯羅宋湯」（RUSSIAN BORSCH）是經典，引爆烏克蘭網友群情激憤。

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