俄外交部奇葩比喻 拿「羅宋湯」指責烏克蘭納粹化

2022/04/09 10:43

〔即時新聞/綜合報導〕俄軍入侵烏克蘭受全球譴責,但俄國持續以大內宣和宣傳戰合理化侵略行徑。俄外交部提出奇異比喻,稱烏克蘭想霸占「羅宋湯」的態度顯現出其納粹化意識形態,讓不少人聽了一頭霧水。

《衛報》報導,俄外交部發言人扎哈羅娃(Maria Zakharova)在一次記者會上談論烏克蘭問題時表示,「他們(烏克蘭)不願分享羅宋湯食譜...認為這道菜只屬於一個族群、一個國家。他們容不下這樣的思想,那就是讓全世界的家庭主婦都能夠以自己的方式做這道菜。這就是我們在談的,所謂的仇外、法西斯主義和極端主義。」

請繼續往下閱讀...

烏克蘭是羅宋湯的發源地,但俄羅斯外交部曾在官方推特放上影片聲稱「俄羅斯羅宋湯」(RUSSIAN BORSCH)是經典,引爆烏克蘭網友群情激憤。

Bizarre comments by Maria Zakharova, the Russian MFA spox:

"Even cookbooks were banned [in Ukraine]. Why? Because they wouldn't share the borscht recipe... It had to belong to one people, to one nationality. They couldn't bear the thought that.. every housewife in the world

./1 pic.twitter.com/zqjBXIQzOI