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    俄稱「違法」驅逐15個人權組織 被譏「克宮要求閉嘴那表示我們做對了」

    圖為遭到俄羅斯軍隊屠殺的布查平民屍體。（路透社）

    圖為遭到俄羅斯軍隊屠殺的布查平民屍體。（路透社）

    2022/04/09 09:52

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，罔顧人權，遭到國際撻伐；8日，該國司法部宣布以「違反俄羅斯現行法律為由」，撤銷包含國際特赦組織、人權觀察、卡內基國際和平基金會等15個國際組織及外國非政府組織辦事處的註冊，並將這些團體驅逐出境。

    根據《CNN》報導，俄羅斯外交部沒有具體說明違規行為的細節。此前，俄羅斯對烏克蘭的血腥入侵已遭部分非政府組織指控違反國際法罪行，人權觀察表示，該組織已記錄俄羅斯在佔領烏克蘭區域內犯下多項戰爭罪，其中包括多起強暴案，與2起草率處決罪行，共計7人受害，另外還有多起在2月27日至3月14日間針對平民的其他非法暴力和威脅案件。

    對此，國際特赦組織秘書長卡拉馬德（Agnès Callamard）回應，人權組織因為捍衛人權和向俄羅斯當局說實話而遭到懲罰，國際特赦組織不過是名單上的其中之一，「如果克里姆林宮試圖讓你閉嘴，那你一定是做對了什麼」。

    卡拉馬德強調，如果俄羅斯當局以為關閉辦事處就能讓該組織停止記錄、揭露違反人權行徑的工作，那可是大錯特錯，「我們將加倍努力揭露俄羅斯在國內外嚴重侵犯人權的行徑」。

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