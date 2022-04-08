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    俄軍戰車「被開罐頭」影片曝光 砲台直飛上天

    俄軍戰車被擊中的瞬間。（圖擷取自@ArmedForcesUkr 推特）

    俄軍戰車被擊中的瞬間。（圖擷取自@ArmedForcesUkr 推特）

    2022/04/08 16:59

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，烏軍以NLAW飛彈、標槍（Javelin）飛彈以及刺針（Stinger）飛彈大顯神威，造成俄軍的戰車與直升機部隊損失慘重，烏克蘭武裝部隊PO出一段俄軍戰車部隊被炸到飛天的影片，網友們看到後連連叫好。

    烏克蘭武裝部隊今日在推特PO出一段影片，可以看到影片中有輛戰車停在遠方的原野上，接著突然轟天巨響，戰車的砲塔伴隨著火光飛上天，看起來非常震撼。

    網友們紛紛留言「天氣真好，砲台飛得真高」、「半獸人又少了一些」、「射得真好」、「正中紅心的好球！」、「俄羅斯燒烤」。

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