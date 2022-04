踢到鐵板！ 希臘挺俄「貪食蛇車隊」 被當地居民燒俄國旗驅趕

2022/04/08 16:38

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,戰爭期間俄軍犯下許多令人髮指的罪行,讓國際間同聲譴責,先前德國境內出現一支支持俄國的貪食蛇車隊遊行,希臘昨日也同樣出現了挺俄的貪食蛇車隊,沒想到卻踢到鐵板。

國際情勢發展顧問弗拉斯 (Max Fras)昨日在推特PO出一段影片,可以看到影片一開始警察在驅趕懸掛俄羅斯國旗的車隊,周遭的民眾與車內的人互相叫罵,甚至還當場焚燒俄羅斯國旗。

弗拉斯在推文中表示,希臘的親俄人士決定讓挺俄貪食蛇遊行車隊穿過雅典當地的某個社區,但他們沒想到那個社區是喬治亞疑民所組成的,踢到了一塊鐵板。

