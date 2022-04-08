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    貨機故障緊急降落 甩尾180度機身斷成兩截

    一架DHL貨機緊急降落後斷成兩截。（法新社）

    一架DHL貨機緊急降落後斷成兩截。（法新社）

    2022/04/08 13:13

    〔即時新聞／綜合報導〕哥斯大黎加胡安聖瑪利亞（Juan Santamaria）國際機場當地時間週四發生嚴重事故。一架貨機緊急降落後180度迴旋，機身竟硬生生斷成兩截，所幸沒有造成人員傷亡。

    綜合外媒報導，一架DHL營運的波音757-200貨機從胡安聖瑪利亞起飛飛往瓜地馬拉，但因液壓系統故障，駕駛在離地不久即要求緊急降落。從畫面中可以看到，貨機在跑道行駛一段距離後，忽然180度迴旋衝出跑道，接著機尾一沉，整架貨機斷成兩截，現場冒出大量濃煙。

    雖然這起意外怵目驚心，但好在機組人員沒有受傷，僅其中一人接受醫療檢查作為預防措施。

    DHL和機場當局皆表示，事故貨機不會造成機場或業務運作，雙方正合力將機身移除，「DHL的事故應變小組已經啟動，與有關單位的調查也會展開，已釐清事故發生原因。」

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