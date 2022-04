貨機故障緊急降落 甩尾180度機身斷成兩截

2022/04/08 13:13

〔即時新聞/綜合報導〕哥斯大黎加胡安聖瑪利亞(Juan Santamaria)國際機場當地時間週四發生嚴重事故。一架貨機緊急降落後180度迴旋,機身竟硬生生斷成兩截,所幸沒有造成人員傷亡。

綜合外媒報導,一架DHL營運的波音757-200貨機從胡安聖瑪利亞起飛飛往瓜地馬拉,但因液壓系統故障,駕駛在離地不久即要求緊急降落。從畫面中可以看到,貨機在跑道行駛一段距離後,忽然180度迴旋衝出跑道,接著機尾一沉,整架貨機斷成兩截,現場冒出大量濃煙。

雖然這起意外怵目驚心,但好在機組人員沒有受傷,僅其中一人接受醫療檢查作為預防措施。

DHL和機場當局皆表示,事故貨機不會造成機場或業務運作,雙方正合力將機身移除,「DHL的事故應變小組已經啟動,與有關單位的調查也會展開,已釐清事故發生原因。」

