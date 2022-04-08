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    俄遭踢出人權理事會 克宮坦言對烏戰爭損失巨大（不斷更新）

    俄政府坦言，對烏作戰對國家來說蒙受了巨大損失。（路透）

    俄政府坦言，對烏作戰對國家來說蒙受了巨大損失。（路透）

    2022/04/08 09:16

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間4月8日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

    *歐盟擬將俄烏戰以來，俄羅斯所賺取的190億歐元（約台幣5985億）能源收入，從俄羅斯能源公司帳戶轉到特殊的託管帳戶，做為烏克蘭重建費用。

    *克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄國在烏克蘭蒙受「重大損失」（significant losses），對俄國來說是場巨大悲劇，希望盡快結束這次軍事行動。

    *美國會接連表決通過兩項對俄制裁案，分別取消俄國最惠貿易國待遇，以及禁止進口俄國石油和天然氣。兩項制裁案將隨即送往白宮交由總統拜登簽署。

    *聯合國大會以93票贊成、24票反對、58票棄權，通過暫停俄羅斯在聯合國人權理事會（UNHRC）的職權，以回應俄軍在入侵烏克蘭時「嚴重與有系統地」侵犯與踐踏人權。俄國則在結果確定後自行宣布退出。

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