為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    普廷愛女遭美國制裁 克宮：難以理解

    普廷的二女兒卡特琳娜是科技部門高層。（路透）

    普廷的二女兒卡特琳娜是科技部門高層。（路透）

    2022/04/07 23:11

    〔中央社〕克里姆林宮今天表示，對於美國制裁總統普廷愛女的決定感到相當不解，並稱這是西方瘋狂反俄浪潮的又一項舉措。

    美國6日宣布針對俄羅斯銀行及菁英祭出新制裁措施，並以普廷（Vladimir Putin）2名成年女兒協助父親隱匿資產為由，對卡特琳娜（Katerina Vladimirovna Tikhonova）和瑪麗亞（Maria Vladimirovna Vorontsova）施加制裁。

    對此，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴媒體記者：「我們當然認為，這些制裁本身就是（西方國家）在強加限制的激進立場上的延伸。」

    培斯科夫說，克宮無法理解普廷的女兒為何會受到制裁：「這是一件很難理解或解釋的事情。但不幸的是，我們必須面對這樣的對手。」

    根據美國公布的制裁計畫細節，普廷的二女兒卡特琳娜是科技部門高層，負責支持俄羅斯政府和其國防工業。大女兒瑪麗亞則帶領政府資助的遺傳學研究計畫，已從克里姆林宮獲取數十億美元資金，並由普廷親自監督。

    長期以來，普廷一直密切保護自己和家人的私生活。克宮經常否認與他們相關的問題，並主張普廷應擁有隱私權。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    普廷2女兒也被制裁 美懷疑她們助父隱匿資產
    2022/04/07 15:28

    普廷2女兒也被制裁 美懷疑她們助父隱匿資產
    美國、G7、歐盟加碼制裁俄羅斯 普廷2女兒也遭殃
    2022/04/06 23:58

    美國、G7、歐盟加碼制裁俄羅斯 普廷2女兒也遭殃

    「機不離手」患眼疾 專家曝搶救妙招
    破6萬人連署 籲瑞士把普廷「情婦」踢出去
    2022/03/23 21:56

    破6萬人連署 籲瑞士把普廷「情婦」踢出去
    新聞360》倒台遲早的事？壓垮普廷「關鍵力量」出現
    2022/03/21 21:00

    新聞360》倒台遲早的事？壓垮普廷「關鍵力量」出現

    台北家電展 歌林禮上加禮驚喜送
    俄議員要求美國歸還阿拉斯加 州長回嗆：等著瞧！
    2022/03/17 18:00

    俄議員要求美國歸還阿拉斯加 州長回嗆：等著瞧！
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播