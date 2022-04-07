為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    烏克蘭士兵手拿標語謝台灣 網瘋傳：祝早日收復失土

    近日推特上瘋傳一張烏克蘭士兵手拿標語感謝台灣的照片，讓許多台灣網友直呼「烏克蘭加油，祝早日收復失土，並贏回真正的和平」。（圖取自推特）

    近日推特上瘋傳一張烏克蘭士兵手拿標語感謝台灣的照片，讓許多台灣網友直呼「烏克蘭加油，祝早日收復失土，並贏回真正的和平」。（圖取自推特）

    2022/04/07 23:17

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭軍民奮力抵抗俄軍入侵，我國外交部日前設立烏克蘭國際援助專案，共募得款項9億4468萬元，未來將與國內外相關組織合作展開援助。推特上則瘋傳一張烏克蘭士兵手拿標語感謝台灣的照片，讓許多台灣網友直呼「烏克蘭加油，祝早日收復失土，並贏回真正的和平」。

    近日推特上瘋傳一張身著烏克蘭軍服的士兵，手拿「感謝香港和台灣」標語的照片，紙板上還畫了一顆愛心，不少台灣網友見狀大讚「祝武運昌隆，得勝凱歸」、「榮光歸烏克蘭」、「烏克蘭加油，祝早日收復失土，並贏回真正的和平」、「祝勝利，平安回家！」。

    也有網友認為，「他（圖中士兵）應該在香港或台灣生活過一陣子，應該會講中文。幫忙別人是因為別人需要幫忙，所以也不用為了烏克蘭外交部長稱讚中國而覺得不值」。

    2022年烏克蘭國際援助專案，自3月2日專案帳戶開通並於4月1日截止，總共募得款項9億4468萬元，捐款筆數12萬9348筆。賑災基金會幹部指出，這個成果是大家共同努力的成果，他們很感謝，後續也會持續協助外交部處理援助烏克蘭難民相關事宜。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    烏軍大豐收！ 俄軍多管火箭車、多枚火箭彈全「化為烏有」
    2022/04/03 06:15

    烏軍大豐收！ 俄軍多管火箭車、多枚火箭彈全「化為烏有」
    畫面曝光！ 英提供「星光飛彈」告捷 烏軍擊毀俄Mi-28N直升機
    2022/04/02 19:16

    畫面曝光！ 英提供「星光飛彈」告捷 烏軍擊毀俄Mi-28N直升機

    中悦北上首發豪邸案 檀悦設計曝光
    美國出手了！ 將轉交蘇聯製戰車給烏克蘭 用來砲轟烏東俄軍
    2022/04/02 18:16

    美國出手了！ 將轉交蘇聯製戰車給烏克蘭 用來砲轟烏東俄軍
    台灣援烏克蘭9.4億捐款之後 賑災基金會討論援助出擊方案
    2022/04/02 12:11

    台灣援烏克蘭9.4億捐款之後 賑災基金會討論援助出擊方案

    台北家電展 歌林禮上加禮驚喜送
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播