烏克蘭士兵手拿標語謝台灣 網瘋傳：祝早日收復失土

近日推特上瘋傳一張烏克蘭士兵手拿標語感謝台灣的照片，讓許多台灣網友直呼「烏克蘭加油，祝早日收復失土，並贏回真正的和平」。（圖取自推特）

2022/04/07 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭軍民奮力抵抗俄軍入侵，我國外交部日前設立烏克蘭國際援助專案，共募得款項9億4468萬元，未來將與國內外相關組織合作展開援助。推特上則瘋傳一張烏克蘭士兵手拿標語感謝台灣的照片，讓許多台灣網友直呼「烏克蘭加油，祝早日收復失土，並贏回真正的和平」。

近日推特上瘋傳一張身著烏克蘭軍服的士兵，手拿「感謝香港和台灣」標語的照片，紙板上還畫了一顆愛心，不少台灣網友見狀大讚「祝武運昌隆，得勝凱歸」、「榮光歸烏克蘭」、「烏克蘭加油，祝早日收復失土，並贏回真正的和平」、「祝勝利，平安回家！」。

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也有網友認為，「他（圖中士兵）應該在香港或台灣生活過一陣子，應該會講中文。幫忙別人是因為別人需要幫忙，所以也不用為了烏克蘭外交部長稱讚中國而覺得不值」。

2022年烏克蘭國際援助專案，自3月2日專案帳戶開通並於4月1日截止，總共募得款項9億4468萬元，捐款筆數12萬9348筆。賑災基金會幹部指出，這個成果是大家共同努力的成果，他們很感謝，後續也會持續協助外交部處理援助烏克蘭難民相關事宜。

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