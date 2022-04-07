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    不用死了！深圳獨步全中國 隔離者寵物可集中托管

    全中國首個隔離人員寵物集中托管中心已建成。（圖取自微博_王天小天王）

    全中國首個隔離人員寵物集中托管中心已建成。（圖取自微博_王天小天王）

    2022/04/07 23:15

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）偏激防疫作為枉顧人權與動物生命，上海、江西等地都有傳出家中寵物犬遭防疫人員闖空門打死的事件。中國深圳市市場監督管理局今（7）日公布，全中國首個隔離人員寵物集中托管中心已建成。

    中國各地陸續在疫情期間傳出悲劇，有些寵物主人染疫後被強制隔離，家中寵物無人照料，竟被穿著全套防護衣的防疫人員活活打死。

    綜合中媒報導，深圳市3月中旬起因防疫需要，部分居民實施異地集中健康檢查，許多人為此擔心家中寵物無人照看，因此先後搭建了兩個愛心寵物驛站，同時深圳市市場兼督管理局，也派出多名來自深圳市質量安全檢驗檢測研究院，動物疾控中心的技術人員參與愛心驛站的防役工作。

    如今新的寵物托管中心建成，此前搭建的兩個愛心驛站，轉移了200多隻寵物到托管中心，深圳市質量安全檢驗檢測研究院動物疾控中心的技術人員，採集了寵物環境樣品715份，經過相關檢測後，檢測結果全部為陰性。

    目前位於深圳的這間寵物托管中心，已經開始試營運了，佔地面積8500平方公尺，建築面積1500平方公尺，犬、貓寵物的最大收容量達到300隻，免費提供集中隔離民眾的寵物照看、建康檢測等服務，讓寵物主人安心。

    相關新聞請見︰

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    兩個愛心驛站，轉移了200多隻寵物到托管中心。（圖取自微博_王天小天王）

    兩個愛心驛站，轉移了200多隻寵物到托管中心。（圖取自微博_王天小天王）

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